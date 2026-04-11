Die Götter sind uns abhanden gekommen, aber an irgendetwas muss der Mensch glauben, um die Unerbittlichkeit des Todes von sich wegzuschieben. Die Lösung: Selbstoptimierung! Sie soll das Leben verbessern und verlängern, aber ganz so schlicht funktioniert die Gleichung nicht. Im Gegenteil, zeigt die schwedische Graphic Novel-Künstlerin Liv Strömquist in ihrem jüngsten Buch „Das Orakel spricht“ (2024). Die Autorin, die sich durch ihre witzigen, feministisch-politischen Werke wie „Der Ursprung der Welt“, „I‘m every woman“, „Ich fühl’s nicht“ Kultstatus erschrieben und erzeichnet hat, zeigt hier, wie das Instrument der Selfcare, von Bürgerrechtlerinnen ursprünglich als Akt des politischen Widerstands definiert, längst ökonomischen Diktaten unterliegt. Auch ein Stück hat Strömquist aus diesem Thema bereits destilliert: Erst diesen Februar hat Regisseurin Anna Marboe mit den Ausstatterinnen Helene Payrhuber und Sophia Profanter das Werk unter dem Titel „Live, Laugh, Love Strömquist“ am Wiener Volkstheater als comic-bunten Bilderreigen auf eine Geister- und Rennbahn platziert.

Flirrendes Szenenkaleidoskop

In Graz hat nun Katrin Plötner, die am Schauspielhaus im Vorjahr mit rasantem Aberwitz Maria Lazars Weltfriedens-Satire „Die Hölle auf Erden“ inszenierte, die Buchvorlage für die Bühne adaptiert. Auch ihre Inszenierung hat Revue-Charakter, was der assoziativen Erzähltechnik Strömquists wohl auch am besten entspricht: Strömquist collagiert Beobachtungen, Anekdoten, Netzfunde mit philosophischen und soziologischen Thesen zu einer so witzigen wie cleveren Reflexionsreihe über die zwänglerische Ratgeberkultur unserer Tage, bemüht dafür Astrologen, Beauty-, Wellness- und Manosphere-Influencer ebenso wie bekannte Denkerinnen und Denker von Sigmund Freud und Zygmunt Bauman bis Jacques Lacan, Slavoj Zizek, Hartmut Rosa, Eva Illouz.

Plötner übersetzt das in ein flirrendes Szenenkaleidoskop, das aufgrund seiner Treue zur Textvorlage und seiner Dauer von immerhin zwei Stunden auch in Richtung Geschwätzigkeit driften könnte. Der Gag- und Bilderreichtum der Inszenierung aber bannt diese Gefahr zum größten Teil. Denn vor einer schwarzen Steilwand und inmitten grinsender Smiley-Luftmatratzen - Bühnenbildnerin Bettina Pommer hat mit Feingefühl Strömquists reduzierte Ästhetik für die Bühne übersetzt – köpfeln, turnen, stolpern, jagen Oliver Chomik, Otiti Engelhardt, Annsa Klimovitskaya, Thomas Kramer, Marielle Layher, Dominik Puhl und Luisa Schwab in Sportdressen (Kostüme: Johanna Hlawica) und in atemberaubender Taktung durch Dialoge, Rollen, Songs (Musik: Benno Hiti); etwa als eifrige Selbstoptimierer, Sesselkreissitzer, und in einer ausnehmend amüsanten Szene als von Giftdämpfen vergiftete Ziegen. Eine boshafte Gottesfigur, ein Tod in Wrestler-Maske, die delphische Pythia, Frösche, ein Cowboy-Astrologe: All das fügt sich zum witzigen Zerrbild einer Gesellschaft, in der sich jeder für den geborenen Ratgeber hält und die immerwährende Selbstoptimierung letztlich nur das kapitalistische Muster bedient, nach dem jeder nur für sich verantwortlich und sowieso alles Ware ist: Gesundheit, Erfolg, aber auch Freundschaften und Liebesbeziehungen. Was lässt sich dem rein transaktionalen Handeln entgegensetzen? Nach Strömquist: keine Ratschläge befolgen und „rausgehen“ – zwecks eigener sinnlicher Erfahrung. Reingehen – ins Schauspielhaus – erfüllt ebendiesen Zweck ziemlich sicher auch.

Das Orakel spricht. Nach Liv Strömquist. Schauspielhaus Graz. Nächste Termine: 14., 22., April; 13., 15., 28., 30. Mai. www.schauspielhaus-graz.com