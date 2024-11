Sie ist eine der populärsten Schauspielerinnen des Landes: „Tatort“-Kommissarin Adele Neuhauser. In dem von Uli Brée geschriebenen Drehbuch zum fein gezeichneten Drama „Ungeschminkt“, heute um 20.15 Uhr auf ORF, ist die 65-Jährige in einer ganz anderen Rolle zu sehen: als Transperson Josefa, die nach Ewigkeiten in die bayerische Provinz zurückkehrt, die sie einst als Josef verließ. An Neuhausers Seite besticht ein toller Cast rund um Eva Mattes, Ulrich Noethen und Hayal Kaya. Schon bei der Ankunft im Café Museum sagt Neuhauser: „Es passiert mir selten, dass ich so überzeugt von einem Endprodukt bin wie bei diesem Film.“