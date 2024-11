„Nichts“ - In den finsteren Raum geflüstert eröffnet das Stichwort den Abend. „König Lear“ wird fast vier Stunden dauern und fast das ganze Personal, das schon zu Beginn leblos auf der leeren Bühne liegt, tot zurücklassen. „Nichts, mylord“, wird Lears jüngste Tochter auf dessen Frage antworten, was sie denn zur Schilderung ihrer Vaterliebe zu sagen habe. Ihre beiden Schwestern hatten zuvor hohle Phrasen zum Besten gegeben, um ihren Anteil am Erbe des greisen Königs zu rechtfertigen. Die wortkarge Cordelia wird verbannt, ihr Drittel den anderen beiden zugeteilt: „Aus Nichts wird Nichts“, sagt Lear.