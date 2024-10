Zwei Statuen – oder sind es überhaupt nur Steine? – werden von einem seltsamen Wesen – ein Mensch aus Fleisch und Blut oder doch nur ein Geist? – zum Leben erweckt und beginnen einen Dialog über die gemeinsame Geschichte der vergangenen Jahrhunderte. Die in Österreich lebende Montenegrinerin Milica Vujadinović hat den Opern-Nucleus „story of stone“ im Alleingang komponiert, getextet und im Rahmen der Initiative aXe in Szene gesetzt. Aufführungsort ist das vor zwei Wochen eröffnete Theaterhaus am Kaiser-Franz-Josef-Kai, oder genauer: dessen Kellergewölbe.

Was sich hier in knappen 40 Minuten abspielt, ist absolut sehens- und hörenswert. Teodora Ateljević (Sopran) und Felix Heuser (Bariton) setzen, unterstützt von einem Klaviertrio rund um die Komponistin, die quecksilbrige, durch die Jahrhunderte zitierende und doch höchst originelle Musik mit viel Gefühl und treffsicher in Gesang um. Thora Hohberg wirbelt als wandelbare, die Fäden ziehende (Ver-)führerin durch das Stück. Das einzigartige Ambiente inklusive rohem Schloßbergfels tut ein Übriges. Man darf sich auf mehr von Milica Vujadinović freuen!

Weitere Termine: 25., 26., 27. Oktober, https://theaterhaus.at