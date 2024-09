Das Kristallwerk in Gösting platzte aus allen Nähten, als am Freitag „Das andere Theater“ (DaT), quasi die Dachorganisation der freien steirischen Theaterszene, ihren 25. Geburtstag feierte. Als Höhepunkt des Abends wurde der neu geschaffene Theaterpreis der Freien Szene, der „Grazer Rüssel“, verliehen. Dieser ging an Regisseur und Autor Christian Winkler alias Franz von Strolchen. Seine Produktion „BOJI – In the State of Fire and Miracles“ überzeugte Expertenjury, Medienvertreter und Publikum gleichermaßen. Mit einem Gesamtscore von 9,14 aus zehn möglichen Punkten fiel die Wertung ziemlich eindeutig aus.

Bühnenshow-Revue

Bevor es aber so weit war wurde, ließen Ninja Reichart und Matthias Ohner als doppelter Thomas-Gottschalk-Ersatz ein Vierteljahrhundert „Das andere Theater“ in Form einer an das TV-Kultformat „Wetten, dass..?“ angelehnten Bühnenshow Revue passieren. Als Gäste kamen Gründerväter und -mütter der Grazer Freien Szene wie Ed. Hauswirth (Theater im Bahnhof) oder Martina Kolbinger-Reiner (Mezzanintheater), aber auch Vertreter der jüngeren freien Theatergeneration zu Wort. Dabei wurde in Erinnerungen gekramt (War das Gründungstreffen beim Milchstandl am Hauptplatz, oder doch näher bei der Weikharduhr?), aber auch offene Wünsche der Szene vorgebracht (direkte Busverbindung ins Kristallwerk?). DaT-Geschäftsführerin Andrea Egger-Dörres wurde als „Schutzengel“ der freien Szene mittels Hebebühne in den Saalhimmel gehievt.

Außenwetter

Bei der „Außenwette“ setzte sich Stadtrat Günter Riegler (ÖVP) im (doch nicht etwa manipulierten?) Plakatier-Duell gegen Schauspieler Alexander Mitterer durch. Ersterer überreichte dann auch die fantasievoll und bunt gestaltete „Rüssel“-Trophäe. Empfänger Winkler kündigte an, das Preisgeld von 10.000 Euro im Sinne der Nachhaltigkeitsförderung für die Wiederaufnahme von Produktionen ausgeben zu wollen.