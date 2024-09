Lee Miller – nie gehört? So ging es auch Kate Winslet vor zehn Jahren. Dabei war das Leben von Lee Miller (1907-1977) wirklich abenteuerlich: Die gebürtige Amerikanerin lebte unter anderem in Frankreich und Ägypten, war Model und Künstlerin, entwickelte mit Man Ray eine eigene Fotografie-Technik, wurde Modefotografin und dokumentierte später für die Vogue den Blitzkrieg, die KZs Buchenwald und Dachau in Text und Bild. Winslet machte es sich zur Aufgabe, die Geschichte dieser beeindruckenden Persönlichkeit auf die Leinwand zu bringen. Als Regisseurin holte sie Ellen Kuras an Bord, die vorher selbst hauptsächlich hinter der Kamera stand. Das Resultat ist das mitreißende Porträt einer furchtlosen Frau, die von einem Sinn für das Schöne genauso getrieben war wie jenem für Gerechtigkeit. Eine Eigenschaft, die die Frauen hinter dem Projekt ganz offensichtlich teilen. Wir trafen Kate Winslet beim Filmfest München persönlich.