13.000 Besucher haben sich laut Veranstalter den Auftakt der zweiten Ausgabe des Lido Sounds in Linz nicht entgehen lassen. Heuer gab es erstmals einen „Infinity Opening“-Day, bei dem nur das Wetter anfangs nicht mitspielte: Nach dem Start mit Acoustic Element öffnete der Himmel seine Schleusen. Das Urfahraner Jahrmarktgelände wurde nicht geräumt, die Veranstaltung aber unterbrochen. Headliner Kings Of Leon erfreuten dafür in den Abendstunden mit einem druckvollen Set.