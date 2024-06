Der im Rahmen von Vienna Shorts vergebene Österreichische Musikvideopreis geht heuer an den Regisseur Clemens Niel. Der gebürtige Grazer und Wahl-Linzer erhält die mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung für seine Bewegtbild-Umsetzung des Songs „The Dream“ der Wiener Avantgarde-Popband oh alien, teilte das Kurzfilmfestival am Freitag in einer Aussendung mit.