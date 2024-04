Der Vampir ist eine Frau. Schön, zärtlich und geheimnisvoll umwirbt sie ein junges Mädchen, das ihr beinah erliegt. Gerade noch rechtzeitig wird die Blutsaugerin entlarvt, gepfählt, geköpft und verbrannt. Sheridan Le Fanus 1872 erschienene Novelle „Carmilla“ gilt als frühes und prägendes Beispiel der Schauerliteratur, als erste lesbische Vampirgeschichte überhaupt. Und sie spielt in der Steiermark. Dass daraus nie ein Quelltext steirischer Befindlichkeit geworden ist, liegt an Bram Stoker: Angeregt von seinem irischen Landsmann Le Fanu ließ er zwar seinen „Dracula“ ursprünglich in der Steiermark sein Unwesen treiben, verlegte die Handlung später aber später nach Transsylvanien.

So prominent wie Stokers Dracula ist sonst kein Vampir, oft bearbeitet wurde aber auch Le Fanus Geschichte: in Filmen, als Oper, Musical, Videspiel, erotischer Comic, für die Bühne. Dabei wurde „Carmilla“ wurde schon vielen Lesarten unterzogen, als Inbegriff der lesbischen Verführerin steht sie heute auch für die selbstermächtigte Frau, die sich nimmt, was sie will und sich dabei von gesellschaftlicher Konvention oder patriarchalen Strukturen nicht aufhalten lässt.

Spiel mit pornographischen Codes

Für die Titelfigur (Annette Holzmann) interessiert sich Regisseurin Luise Voigt in ihrer Grazer Bearbeitung des Werks „nach Le Fanu“ aber so gut wie gar nicht. Ihr geht es um ein ganz anderes Thema, festgemacht an der Figur der jungen Laura (Anna Klimovitskaya) als Inbegriff gehorsamer, passiver Weiblichkeit. Von diesem viktorianischen Ideal zieht Voigt eine direkte Verbindungslinie zu einem großen Thema unserer Tage: dem männlichen Blick, der der Frau nach wie vor die objekthafte, passive Hingabe aufzwingt, was die Regisseurin und Medienkünstlerin auch in den pornografischen Codes unserer Zeit abgebildet sieht. Die immer willige und für alles zur Verfügung stehende „Verwöhnerin“ des Mannes, der allezeit das Geschehen kontrolliert: Varianten dieser Typen (Marielle Layher, Sarah Sophia Meyer, Thomas Kramer, Zeljko Marovic, Sebastian Schindegger) bilden denn auch die achtköpfige Personage der aus einem Schloss in den steirischen Wäldern in ein pinkflauschiges Porno-Set umgetopften Erzählung.

Wenn man die so nennen kann: von Le Fanus Novelle bleibt nur das Handlungsgerüst. Das deklamiert Dominik Puhl als peitschenbewehrtes Domina-Kätzchen flott herunter, dann wird an ihm entlang gängiges Diskursmaterial durchexerziert: Geschlechterklischees, Rollenzuschreibungen, Gendering, Othering. Mit Live-Kamera und Stimmverfremder, Gesangseinlagen, Blasmusikquartett, Watschentanz und Orgasmus. Satire en gros, zwischendurch hat der ganze Trubel was von Kindergeburtstagsparty mit Sextoys, dann wieder sieht man in Probenvideos die Schauspielerinnen und Schauspieler in tiefem Ernst ihre Rollen erörtern: Man müsse sich halt überlegen, sagt einer da über Le Fanus Werk, welche Geschichten man heute noch weitergeben soll: „Da find‘ ich so eine Verschwörung gegen den Text legitim.“

„Carmilla“: grandioser Impetus und hinreißendes visuelles Gepränge © Lex Karelly

Ja klar, jedes Narrativ lässt sich ändern, und das unternimmt diese Inszenierung mit grandiosem Impetus und hinreißendem visuellen Gepränge. Die Nahaufnahmen-Ästhetik des Abends (Bühne & Kostüme: Maria Strauch, Video & Musik: Frederic Werth, Nicolas Haumann) kulminiert in einer Art Traumsequenz, die in der Verschränkung von Live-Performance und Video eine Sensualität jenseits heteronormativer Narrative zu formulieren versucht.

Das entwickelt einige Sogwirkung, dauert aber auch ganz schön lange. Wie überhaupt die anderthalb Stunden „Carmilla“ trotz etlicher Pointen und starker Momente erstaunlich schleppend vergehen. Das ist vielleicht das Bestürzendste an dem Abend: Der ganze, fast möchte man schreiben: Stoff der Geschlechterdiskussion wird hier noch einmal ganz von vorn durchgegangen. Man fühlt sich zwischendurch derart geschulmeistert, dass man fast vergisst, dass man sich eigentlich echt nicht schlecht unterhält.