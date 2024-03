In der Kunst wird heute bekanntlich dauernd dauernd nach der Kultur gefragt: Nach Identitäten und Repräsentationen, also nach Gender, nach Ethnien, nach Herkunft, nach dem Sozialen. Das formale Element (also das eigentlich Ästhetische) gerät dagegen immer stärker ins Hintertreffen. Vermutlich ist es deshalb eine Wohltat, wenn Katherine Bradford über ihre Gemälde spricht. Warum sind auf „Sideway Swimmers“ drei Figuren abgebildet, aber eine davon nackt? Und warum liegen die Figuren? „Ich hatte in diesem Moment Lust auf rosa. Und ich male Figuren gerne quer.“ Die Assoziationen zu ihren Gemälden überlässt die Künstlerin schon den Betrachterinnen und Betrachtern. In den Gemälden der mittlerweile 81-jährigen Amerikanerin geht es vor allem um Farbe. Ihre Figuren sind aus Farbflächen gebaut, sie haben oft keine Gesichter, die Züge sind höchstens rudimentär, aber die Gemälde selbst leuchten förmlich.