Leider kein Oscar für Sandra Hüller, aber bei der Gag-Parade des Oscar-Moderators Jimmy Kimmel bekam die deutsche Schauspielerin, die für „Anatomie eines Falls“ als beste Darstellerin nominiert war, ihr Fett ab. Und Deutschland gleich mit. Im traditionellen Eröffnungsmonolog betonte der Late-Night-Host: „In „Anatamie eines Falls“ spielt Sandra eine Frau, die wegen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht steht und in ‚The Zone of Interest‘ spielt Sandra Hüller eine Nazi-Hausfrau, die in der Nähe von Auschwitz lebt. Während das für das amerikanische Publikum sehr schwere Themen sind, nennt man solche Filme in Sandras Heimat Deutschland romantische Komödien.“

Sandra Hüller machte gute Mine zum bösen Scherz. Sie selbst ging leider leer aus, „The Zone of Interest“ erhielt allerdings zwei Oscars - für besten Sound sowie für den besten internationalen Film.