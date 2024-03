Cineasten und Oscarfans haben die Preisverleihung 2022 wohl noch in bester Erinnerung, als Will Smith auf die Bühne stürmte und... Moment, Moment! Diese Szene zählt natürlich zu den größten Aufregern der Oscar-Geschichte und hat darum völlig verdient einen Platz im Oscars-Quiz der Kleinen Zeitung.

Darin blicken wir zurück auf die turbulente 105-jährige Geschichte der Academy Awards, die 1929 vom damaligen Präsidenten der MGM Studios, Louis B. Mayer, ins Leben gerufen wurden. Haben Sie noch die größten Aufreger in Erinnerung? Wissen Sie, welche Filme am häufigsten nominiert wurden und welche Filme die meisten Preise abstaubten? Und was war doch gleich der Grund dafür, dass ein Schnappschuss von Ellen DeGeneres bei der Preisverleihung 2014 um die Welt ging.

Testen Sie Ihr Wissen zu den Academy Awards. Viel Vergnügen!