Am Sonntag ist es so weit, die 96. Academy Awards gehen in Los Angeles über die Bühne. Die Preisverleihung gilt als Höhepunkt der Saison, alles, was Rang und Namen hat, pilgert nach Hollywood, um dort über den roten Teppich zu schreiten und letztendlich einen der begehrten Goldbuben mit nach Hause zu nehmen.

Kärntner Starkoch tischt auf

Neben den glamourösen Roben und den exklusiven After-Partys sind die Oscars auch für ihre gute Küche bekannt. Bereits zum 30. Mal ist der Kärntner Starkoch Wolfgang Puck (74) der Kopf hinter dem Menü. Er verköstigt mit seinem Team im sogenannten Governors Ball Room mehr als 1000 geladene Gäste.

Auch in diesem Jahr hat sich Puck für Stars wie Cillian Murphy, Emily Blunt oder Bradley Cooper wieder außergewöhnliche Kreationen einfallen lassen. Auf Instagram gibt er bereits jetzt einen Einblick in das heurige Menü.

Mittendrin sind die deutschen Moderatoren Steven Gätjen (51) und Paul Fischer (25). Die beiden sind nach Los Angeles gereist und geben exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Gätjen steht bereits seit 22 Jahren für Pro Sieben am roten Teppich der Oscars und hatte schon viele hochkarätige Promis vor dem Mikrofon. Fischer, bekannt als PauloMuc, ist Social-Media-Star und Radiomoderator. Allein auf TikTok hat über zwei Millionen Follower.

Vorab holte das Duo seine Presse-Bändchen ab und schaute sich um: „Das Dolby ist im Prinzip ein Konzertsaal und ein Theater. Aber all das hier ist eine Shoppingmall“, klärt Gätjen auf und zeigt auf die Umgebung rund um das Dolby Theater. Danach warfen sie einen Blick in den Governors Ball Room, wo sich die Stars nach der Verleihung treffen und gemeinsam essen. Puck präsentierte den Pressevertretern vorab sein kulinarisches Spektakel für den großen Abend. Von Schokozigarren und Wagyu Rind bis hin zu Desserts mit Sprühgold und Pucks berühmtem Pot Pie. Für die passenden Cocktails sorgt in diesem Jahr der beste Barkeeper der Welt, ein Mexikaner.