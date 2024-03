In der Nacht auf Montag findet die wohl wichtigste Preisverleihung der Branche statt. Die 96. Oscarverleihung wird wie gewohnt im Dolby Theater in Beverly Hills über die Bühne gehen. Wer einen der begehrten Goldbuben mit nach Hause nehmen wird, ist noch unklar. Hoch im Kurs stehen Stars wie Cillian Murphy, Emma Stone und Robert Downey Jr.

Doch so viel ist vorab sicher, alle Nominierten dürfen sich über eine der exklusiven Oscargoodiebags freuen. Auch in diesem Jahr sind diese prall gefüllt mit luxuriösen Gutscheinen, Snacks und Co. Dabei waren die Verantwortlichen nicht geizig. In der Tasche befinden sich Geschenke im Wert von über 100.000 Euro.

Luxusurlaub in der Schweiz

Die Hollywoodstars dürfen sich unter anderem über einen Luxusurlaub in den Schweizer Alpen im Wert von 50.000 Euro, einen Spa-Urlaub in Kalifornien für 22.000 Euro, einen Weinkühlschrank, Grill oder Klapptisch für Luxushandtaschen freuen. Auf Instagram gibt das Chalet Zermatt Peak Einblicke in seinen heurigen Beitrag.

Das Unternehmen Distinctive Assets befüllt die exklusiven Goodiebags bereits seit 1999. Chef Lash Fary achtet dabei stets auf eine ausgewogene Mischung aus Erlebnissen, Gutscheinen und materiellen Dingen. Normalerweise werden die Geschenktüten an die jeweilige Agentur oder das Hotel der Stars geschickt. Doch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller wollte ihre direkt in ihre Heimat geliefert bekommen, wie „Focus“ berichtet. „Wir senden Sandras Tüte direkt zu ihr nach Hause nach Deutschland. Sie hat uns darum gebeten, weil sie etwas haben wollte, auf das sie sich bei ihrer Rückkehr freuen kann.“