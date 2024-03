Im Gerichtssaal ist sie ein Rennpferd. Jeder Prozess: ein Wettlauf hochgezüchteter Vollblüter um den Sieg, ein sportliches Kräftemessen mit dem Staatsanwalt. Schafft sie es, dass ihr Mandant freigesprochen wird, ist ihr egal, ob er schuldig war oder nicht: Dem Gesetz ist Genüge getan. „Das System funktioniert, weil wir alle unsere Rolle spielen.“

Der Aufstieg der begabten jungen Anwältin ist klar vorgezeichnet. Hart arbeiten, hart feiern. Zwar muss sie derzeit noch Männer verteidigen, die sexueller Vergehen beschuldigt werden. Aber weil sie dabei erfolgreich ist, winkt ein Abteilungswechsel, eine Leitungsfunktion. Dann eskaliert die Affäre mit einem Arbeitskollegen. Zuvor war man essen, hatte getrunken, danach einvernehmlichen Sex. Doch plötzlich ist seine Hand über ihrem Mund, sind ihre Versuche ihn abzuwehren vergeblich. Kann es, fragt sie sich, „nicht einfach schlechter Sex im Suff gewesen sein?“

In den Mühlen des Systems

Tess zeigt die Vergewaltigung an. Und findet sich in den Mühlen eines Systems wieder, das sie gerade noch so erfolgreich bedient hat.

„Prima Facie“ heißt das Drama der ehemaligen Anwältin Suzie Miller, in dem Tess‘ Schicksal verhandelt wird; man kann es das Stück der Stunde nennen. Nicht nur, weil die Grazer Schauspielhaus-Chefin Andrea Vilter die Premiere punktgenau auf den Weltfrauentag am 8. März legte. Letzten Herbst war das Stück am Wiener Volkstheater zu sehen, am Deutschen Theater Berlin, am Münchener Residenztheater. In einem Monat hat es in Linz Premiere.

Anna Rausch als Tess: von der Karriereanwältin zum Opfer © Lex Karelly

Die Nachfrage ist leicht erklärt: Das vielfach ausgezeichnete Stück („Prima facie“ heißt „dem Anschein nach“) legt dar, warum vor Gericht so viele Vergewaltigungsprozesse ohne Verurteilung enden. Es beschreibt die Unzulänglichkeit eines männlich geprägten Rechtssystems, das nach geordneter, stringenter Erzählung verlangt, während das Trauma einer Vergewaltigung oft nur Erinnerungsstückwerk hinterlässt; eigene Verunsicherung und Selbstzweifel auf stereotype Vorverurteilungen der Umwelt treffen, in der die Anzeige leicht als Racheakt, als Heischen um Aufmerksamkeit gilt. Nicht von ungefähr erleben Frauen, die einschlägige Gerichtsprozesse angestrengt haben, diese oft wie einen weiteren Übergriff. „Statt das Gesetz zu hinterfragen, hinterfragen wir die Opfer“, heißt es gegen Ende; da immerhin hat Tess, zuvor nur noch Zielscheibe im Kreuzverhör, ihre Sprache wiedergefunden.

Innerer Widerstreit

In Anne Baders feinfühliger Inszenierung des rund 100-minütigen Monodramas spielt Anna Rausch die junge Anwältin. Mit Otiti Engelhardt und Luisa Schwab stellt Bader ihr zwei weitere Schauspielerinnen zur Seite, als sekundierende, reflektierende, widersprechende Alter Egos. Eine fast übersinnfällige Illustration des inneren Widerstreits, den Tess im Zuge von Anzeige und Prozess austragen muss.

Rausch spielt die Figur wunderbar nuanciert, zeigt, wie rasch die selbstsichere Karrieristin aus schwierigen Verhältnissen zum eingeschüchterten Opfer schrumpft, als ihre eigenen Tricks gegen sie wirksam werden. Als Setting dieser beängstigenden Gerichtsshow dient nebst einer streng amtlich getäfelten Vorbühne ein gleißend weißer Guckkasten, der abwechselnd als Wohnung, Polizeistube, ärztliches Untersuchungszimmer fungiert. Die reduzierte Ausstattung (Bühne und Kostüme: Hannah von Eiff), trägt zur Intensität des Abends bei, detto die Halbverdunkelung, die das Publikum in den Gerichtssaal transferiert. Die Intention ist klar: Diese Gesellschaft ist zur Selbstbetrachtung aufgerufen.

Sexuelle Übergriffe treffen eine von drei Frauen, heißt es einmal. Damit führt das Stück weit über Millers eloquente Abrechnung mit dem britischem Klassenystem und Recht hinaus: Hier wird Gericht über ein diskriminierendes Justizsystem gehalten. Das Urteil fällt eindeutig aus.