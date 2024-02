Solche wie ihn gab und gibt es in der Gegend viele: Städter, die sich in Tracht werfen, um als „Hiesige“ durchzugehen. Bei ihm liegt der Fall aber deutlich anders: Konrad Mautner (1880-1924), zweiter Sohn eines Wiener Textilindustriellen und als solcher bereits als Kind regelmäßig auf Sommerfrische in der Region, war wohl auch ein passionierter Selbstdarsteller – aber verschaute sich ins Ausseerland derart, dass er seinen Lebensmittelpunkt nicht nur geografisch, sondern auch sozial und intellektuell dorthin verlegte.

Denn nicht nur die Gegend gefiel ihm. Mautner, dessen Todestag sich heuer zum 100. Mal jährt, wurde zu einem profunden Forscher an der örtlichen Volkskultur. Der Großbürgersproß eignete sich den örtlichen Dialekt an, trug die Gstanzeln und Jodler der Region zusammen, 1910 publizierte der leidenschaftliche Privatethnograf eine Liedersammlung mit dem schönen Titel „Steyerisches Raspelwerk“. Und das berühmte zweibändige „Steirische Trachtenbuch“ des Volkskundlers Viktor Geramb, publiziert erst 1932/1939, hätte es ohne seine Vorarbeit vielleicht nie gegeben: Penibel hat Mautner im Ausseerland Bekleidungstraditionen recherchiert, beschrieben und Trachten gesammelt. So geht auch der berühmte Farbcode des Ausseer Dirndls - grün, rosa und lila - auf ihn zurück.

Und in mehr als 3000 Fotografien, die er von seinem Familienleben und dem dörflichen Geschehen machte, dokumentierte der gebildete, schrullige Mann sein Leben in Gößl am Grundlsee. Es sind Bilder zwischen Alltagschronik und Selbstinszenierung - eine Auswahl davon bildet das Herzstück der Ausstellung „Das andere Leben“, die derzeit im Volkskundemuseum in Graz zu sehen ist; als Referenzprojekt der Kulturhauptstadt 2024 wird sie ab 18. Juli auch im Museum von Bad Ischl gezeigt.

Elisabeth Schweeger (Kulturhauptstadt Bad Ischl) Stephen Mautner, Ausstellungskuratorin Birgit Johler und Marko Mele, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum © JJ Kucek

Interessant ist an der Schau nicht nur die Auswahl der Bilder, die Ausstellungsgestalterin Erika Thümmel leichthändig so arrangiert hat, dass sie wie frisch aus einem alten Familienalbum entnommen wirken. Sondern auch ihre Geschichte: Erst 2012 wurden Konrad Mautners Fotografien auf dem Dachboden des Familienanwesens am Grundlsee entdeckt. Sie öffentlich zu machen, erwies sich als langwierig – die Erbengemeinschaft musste erst von der Sinnhaftigkeit des Tuns überzeugt werden, erzählt Konrads Enkel Stephen Mautner: Sein Großvater starb 1924 an Magenkrebs, die jüdischstämmige Familie wurde 1938 ins Exil getrieben. Die Restitution des Familienbesitzes nach Ende der NS-Verfolgung verlief – wie so oft in Österreich – zögerlich, schleppend. Zwar erwirkte Konrads Witwe Anna 1948 die Rückgabe des Hauses in Gößl. Aber erst mehr als 70 Jahre später, nämlich 2017, restituierte das 1938 gegründete Wiener Volkskundemuseum Mautners ethnografischen Nachlass an die Erben: immerhin freiwillig, bei internen Recherchen war zutage getreten, dass das Haus mehr als 500 seiner Sammelobjekte unrechtmäßig besaß.

Blick in die zweisprachige Ausstellung © JJ Kucek

Dann wurde die Causa sogar zum glücklichen Ausnahmefall; der Rückgabeprozess war letztlich so vorbildlich, dass die Erben die Sammlung in Wien beließen. Ihr Repräsentant Stephen Mautner, bis zu seiner Pensionierung Executive Editor der National Academies Press in Washington, setzte sich daraufhin auch für die Aufarbeitung der Familienalben ein. Birgit Johler, Kuratorin am Grazer Volkskundemuseum und Angehörige des Restitutionskomitees an der Wiener Schwester-Institution, ergriff die Gelegenheit, Mautners Existenz zwischen Großbürgertum und Bergidyll in seinen eigenen Bildern aufzuarbeiten – und damit auch ein Stück jüdische Geschichte des Salzkammerguts öffentlich zu machen.

Unheimlicher Ausseer Fasching: Figur eines fahrenden Handwerkers, 1905 © KM

Aber auch wenn in den Schwarzweißaufnahmen seine Familie, lokales Brauchtum, Arbeitsleben, Festgeschehen abgebildet sind, „geben die Fotografien in erster Linie Aufschluss über Mautner selbst“, sagt Johler nun. Der ist, als leicht exzentrischer Aussteiger, interessant genug. Dass sich in der Auswahl darüberhinaus schon soziale und politische Bruchlinien jener Jahre finden, ist ein nicht geringes Verdienst der Schau. So sieht man auf nicht wenigen Bildern Mautners besten Freund, den Holzfäller und Wirt Sepp Veit. Dessen Abkömmling Moritz Veit, von Mautner während des Ersten Weltkriegs mit Paketen und warmer Kleidung versorgt, sollte Jahre später, wie der Ausstellungstext trocken vermerkt, „in der NS-Zeit und nationalsozialistisch gesinnt“ an der Sprengung eines Gedenksteins für seinen Mentor beteiligt sein.