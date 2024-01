Ihr erster Auftrag führt sie nach Katalonien, wo schon zu lange über die Unabhängigkeit gestritten wird. Was ernste Männern in ihren ernsten Anzügen an den langen, ernsten Konferenztischen nicht erledigen konnten, wollen Vera Kopfauf und Nora Köhler schaffen. „Wir sind nicht allein – wir sind zu zweit. Wir sind Kra“, stellt sich das neue Performancekollektiv einem Publikum vor, das an dieser Stelle schon ahnen darf, dass ein heiterer Abend bevorsteht.