Raritäten wie „Schneerose“ oder Titel von der LP „Buon Natale da Udo Jürgens“, die in den 1970er-Jahren in Italien veröffentlicht wurde und nun erstmals digital verfügbar ist: Die Dreifach-CD-Box „Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit“ enthält für Fans von Udo Jürgens etliche Schmankerln. Kuratiert wurde sie den Kindern der vor neun Jahren verstorbenen Legende, Jenny (56) und John (59) Jürgens. „Musik von Udo den Menschen nahezubringen, die sie noch nicht kennen“, beschreibt Jenny die Motivation nach den bisher zwei posthum erschienenen Tonträgern „Da Capo - Stationen einer Weltkarriere“ und „Die Blumen blühn überall gleich - Seine schönsten Kinderlieder“.

55 Nummer in 5 Sprachen von Udo Jürgens

„Die Lieder vom italienischen Weihnachtsalbum hat jemand höchstens einmal auf einem Flohmarkt als LP entdeckt“, erklärt Jonny, der sich vor allem an weiße Weihnachten mit dem Papa in Kitzbühel oder bei den Großeltern in Kärnten erinnert. Ein Fundstück ist auch die spanische Version von „Ich glaube“ (insgesamt sind es 55 Nummern in fünf Sprachen, darunter auch das französische „Mon beau sapin“). Dass irgendwann noch ein Song erscheint (wie kürzlich bei Beatles), der aus einer Demofassung fertig produziert wird, wollen seine Kinder nicht komplett ausschließen.

In den 70er- und 80er-Jahren habe Udo etliche Ideen auf Kassetten aufgenommen, die es nie auf einen Tonträger geschafft haben. Das seien mehr als Fragmente, sondern ganze Lieder, die bei der Zusammenstellung eines Albums schließlich doch nicht verwendet wurden. Ein weiteres Musical („Ich war noch niemals in New York“) schließe man aus, weitere CD-Kompilationen aus seinem Nachlass jedoch nicht.