Eigentlich hätte es ja ganz anders kommen sollen: Donald Glover („Atlanta“) trifft auf „Fleabag“-Mastermind Phoebe Waller-Bridge, so sah die ursprünglich geplante Besetzung im Februar 2021 noch aus. Was für eine Paarung! Zwei hochtalentierte Kreativköpfe für das Remake eines Klassikers: „Mr. & Mrs. Smith“, die Action-Komödie aus dem Jahr 2005 mit Brad Pitt und Angelina Jolie in den Hauptrollen. Beide sind Profi-Auftragskiller, miteinander verheiratet, aber jeweils mit einem brisanten Doppelleben ausgestattet. Niemand traut dem anderen über den Weg, bis es eskaliert – sie sollen sich gegenseitig kalt machen.

Angelina Jolie und Brad Pitt in „Mr. und Mrs. Smith“ © APA

Auch die Paarung Glover und Waller-Bridge war offenbar irgendwann zu explosiv, die Britin zog die Reißleine. Glover blieb und für die Rolle von Mrs. Smith wurde nun Maya Erskine verpflichtet. Aus dem Film wird eine Serie, die am 2. Februar auf Amazon Prime anläuft. Auch der Plot verändert sich: Die beiden Profikiller müssen sich künftig als Ehepaar ausgeben. Ein erster Trailer wurde dieser Tage vorgestellt.