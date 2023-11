„Braunschlag“, „Kaisermühlenblues“ und jede Menge heimische Filme, ja sogar die legendäre Serie „Der Sonne entgegen“ war auf der Streamingplattform „Flimmit“ abrufbar. 2007 gegründet, sollte sie eine digitale Bühne für heimische Film- und TV-Schaffende sein. 3,99 Euro kostete das Monatsabo zuletzt, seit 2019 wurde die Plattform mit Erlaubnis der Medienbehörde KommAustria auch mit Gebührengeldern finanziert. Dass „Flimmit“ am 30. November eingestellt wird, hat mit dem neuen ORF-Gesetz zu tun, das sieht nicht nur eine Finanzierung durch eine Haushaltsabgabe ab Jänner vor, sondern auch erweiterte Möglichkeiten für den ORF im Netz.

Bislang durfte der ORF seine Inhalte nur sieben Tage nach der Ausstrahlung auf der ORF TV-Thek zum Streamen anbieten. Mit dem neuen Gesetz erhält der ORF auch im Netz weitreichende Möglichkeiten. Die Inhalte dürfen vielfach länger bis unbegrenzt zur Verfügung gestellt werden. Ausgewählte Sendungen können bis zu 24 Stunden vor der TV-Ausstrahlung abrufbar sein, zudem sind dem ORF künftig auch Online-only-Formate erlaubt. ORF ON nennt sich die künftige Mediathek, die möglicherweise alle Stückeln spielen könnte – vielleicht auch jene, die man bislang auf „Flimmit“ abrufen konnte? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, der ORF hält sich diesbezüglich auf Anfrage bedeckt, auch, was Inhalte, Ausgestaltung und das Kuratieren von ORF ON betrifft: „Durch die im neuen ORF-Gesetz erlaubten längeren Bereitstellungsdauern kann der ORF Teile der Flimmit-Inhalte künftig länger auf ORF ON anbieten. Diese werden nach der Ausstrahlung im TV und nach Maßgabe der Lizenzrechte auf ORF ON angeboten werden.“

Was also schon in einem Monat für den ORF-Haushaltsabgabenzahler konkret auf der Plattform zu finden ist, ist nach wie vor unklar. Lediglich eines ist fix, ein 24-Stunden-Kinderkanal. Zumindest die Stiftungsräte werden beim morgigen ORF-Stiftungsrat erste Eckpunkte über ORF ON erfahren. Mitte September hat ORF-General Roland Weißmann angekündigt, dass die neue Plattform zunächst als Betaversion parallel zur ORF-TVthek online gehen wird. Dabei hatte er gleichzeitig verlautbart, dass die Einführung der Haushaltsabgabe „kein Ruhekissen“ sei.