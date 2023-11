Noch ist es in der Schwebe, ob es mit der Serie „Ted Lasso“ weitergeht oder nicht. Aber der Streamingdienst Apple TV+, bei dem die Serie läuft, hat dieser Tage schon einmal Post verschickt und kassiert die Vorkasse für Ted: statt 6,99 Euro kostet der Dienst künftig 9,99 Euro, eine sanfte Preiserhöhung schaut anders aus. Die Streaming-Boni von rund 40 Millionen Dollar, die Netflix und Co. künftig an die Schauspielerinnen und Schauspieler weitergeben wird, fällt wohl nicht ins Gewicht. Grundsätzlich spüren die großen Streamer immer auch das ökonomische Grundrauschen. Während vor und in der Pandemie der Trend zum Dritt- oder gar Viertabo ging, wird nun vielfach reduziert. Noch mehr, als die meisten Streamer ihre Preise zuletzt erhöht haben.

Die Alternative hingegen, die wird zur Cashcow: Disney+ fährt mit seinen Werbemodellen gut, mehr als die Hälfte der Neukunden entschied sich im vergangenen Quartal für das günstigere Abomodell mit Werbeeinschaltungen. In Summe ist das ein Schritt nach vorne, aber zwei Schritte zurück: Streamingplattformen waren schon mal mehr Zukunft – keine Werbeunterbrechung und Serienschauen in der Endlosschleife. Mittlerweile kriegt man die Serien wieder vielfach im Wochenrhythmus portioniert. Kommt demnächst gar wieder die Videokassette zurück?