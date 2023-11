„Lustspiel von Georg Büchner, Rebekka David & Ensemble“ so steht es in der Ankündigung. Von Büchners „Leonce und Lena“ ist in der Bearbeitung am Grazer Schauspielhaus allerdings nicht viel übrig. Am Freitag Abend hatte die Neuversion „Leonce & Lena – nowhere to run“ auf der Hauptbühne Premiere. Der Applaus nach knapp zwei Stunden fiel halbwegs freundlich aus - nicht zuletzt für die starke Ensembleleistung. Die Produktion allerdings rumpelt zwischendurch etwas; die Bruchstücke des Originaltexts erweisen sich als nicht besonders taugliches Fundament für die Erzählung, um die es Regisseurin David geht: Aus der melancholischen Romanze um die Königskinder der Reiche Popo und Pipi, die gegen ihren Willen miteinander verheiratet werden sollen und sich auf der Flucht voreinander erst recht ineinander verlieben, wird hier eine Abhandlung über die Fragwürdigkeit eines Systems, in dem Arbeit fetischisiert wird und jeder Selbstwert an materiellen Reichtum gekoppelt ist, während eine ausgebeutete Welt längst dem Untergang entgegentreibt.

Unwillige Erben

Natürlich sind Überschreibungen ein probates Mittel, kanonische Texte mit heutigen Fragen aufzuladen. Hier öffnet sich dieser Zugang, weil Büchners Lustspiel auch als politische Satire angelegt ist: Der Autor kritisierte darin Müßiggang und Ignoranz eines bornierten Adels. David baut daraus nun ein gesellschaftspolitisches Pamphlet rund um einen zentralen Generationskonflikt der Gegenwart. Die Jungen wollen nicht mehr arbeiten, Leonce und Lena (kapriziös: Dominik Puhl und Otiti Engelhardt) sind hier unwillige Erben eines Unternehmertums, das rücksichtslos darauf abzielt, „etwas zu schaffen“ und „es besser zu haben“ ohne sich jemals nach der Sinnhaftigkeit seines Tuns zu fragen. Und das seine Kinder dazu erzieht, in einer kranken Welt Karriere zu machen.

Die einen pflegen den Müßiggang, die anderen rackern sich ab: Otiti Engelhardt, Annette Holzmann © lex-karelly

Doch die nächste Generation hat daran kein Interesse: Als Leonce erfährt, dass er die Firma seines Vaters (Rudi Widerhofer) übernehmen soll, verzieht er sich kurz einmal hinter die Kulissen, um sich den Frust darüber aus der Brust zu schreien. Und gleich eingangs scheinen sich die Schauspielerinnen und Schauspieler in direktem Dialog mit dem Publikum nicht einmal sicher, ob sie den Abend auf der Bühne überhaupt bestreiten wollen. Ein schöner Gag zum Auftakt einer Produktion, die ihre Szenen mit amüsanter Künstlichkeit ausstaffiert, aber dabei doch recht konsequent an Büchners saftigen Wortspielen, seinem Humor vorbei inszeniert ist.

„Dolce far niente“ garantiert

Ein wenig Slapstick gönnt die Regisseurin ihrem Ensemble, dessen in rosa Tüll gehüllte Protagonisten zwischen blutroten Palastwänden und kopfstehenden Bäumen (Bühne: Robin Metzer, Kostüme: Anna Maria Schories) die Übernahme jeglicher Verantwortung verweigern, während der erschöpfte Vater damit hadert, dass der Sohn nicht annehmen will, was er ihm „so selbstlos in den Schoß“ legen will und die Domestiken (Annette Holzmann, Mario Lopatta) schuften wie die Tiere. Dafür wird sich Leonces Diener Valerio am Ende eine Vollmacht ausstellen lassen, die den Rich Kids samt ihren Altvorderen die Fortführung ihres „Dolce far niente“ garantiert – aber in seiner Antrittsrede zeigt sich hinter frischfröhlichen Phrasen bereits die Fratze des Radikalen. Merke: Müßiggang ist wirklich aller Laster Anfang. Denn wer sich den Konflikten der Gegenwart entzieht, überlässt seinen Platz in der Gesellschaft den Populisten und Extremisten. Dem Revolutionär Büchner hätte diese Überlegung möglicherweise gefallen.