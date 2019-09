Der 52. steirische herbst in Graz ist eröffnet! Intendantin Ekaterina Degot schlug wieder schonungslos politische Töne an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Man lauschte der Eröffnungsrede im Landhaushof © Mednitzer/Ballguide

Welche Rolle spielt Kunst in unserer Gesellschaft? Dass der steirische herbst diese Frage in aller Radikalität zu stellen bereit ist, zeigte sich bereits zur Eröffnung. Könnte es sein, dass Kunst nur mehr ein Instrument eines europäischen Hedonismus ist, mit dem sich der Bewohner des „Grand Hotels Abgrund“ von den ausgesperrten „Barbaren“ abgrenzt? Ist Kunst Mittel der Distinktion, längst eingemeindet in eine Idee vom „besseren“, „überlegenen“ Europa?

Der blaue Himmel über dem Grazer Landhaushof passte gar nicht zu solch düsteren Überlegungen, die Ekaterina Degots gelungene Eröffnungsrede nahelegte. Wobei sie anfangs ironischerweise minutenlang Dank an die offizielle Politik und Sponsoren spendete.