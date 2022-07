22. Juli 2022

Das Hof-Theater//Höf-Präbach zeigt Raimunds „Der Bauer als Millionär“ in einer Fassung von Hanspeter Horner, der zugleich Regie führt.

Ein Zaubermärchen ist es. Zwei Menschen wollen heiraten, weil sie sich lieben. Der Vater ist dagegen. Aber Liebe und Zufriedenheit sind wichtiger als Geld. Eine einfache Weisheit – nicht ohne politischen Sprengstoff. Im Mittelpunkt stehen die (personifizierte) Zufriedenheit und der neureiche Bauer Fortunatus Wurzel. Um sie herum agieren Geister, Feen, Zauberer, der Neid, das Alter, der Hass als zeitlose Protagonisten. Das Hof-Theater//Höf-Präbach bringt Ferdinand Raimunds großes Spektakel „Der Bauer als Millionär“ mit acht Profis (teilweise bekannt aus Film und Fernsehen: Christian Ruck, Christina Cervenka, Philipp Dornauer, Angelina Berger, Jula Zangger, Gregor Aisleitner, Jean-Paul Ledun, Peter Wolf, Mareike Kremsner) und acht spielfreudigen Menschen aus der Gegend. Kostüme und Harmonium: Katharina Krois. Das Publikum sitzt bei jedem Wetter im Trockenen.

Maningweg 10, Höf-Präbach. Premiere: 22. 7., 20 Uhr (Weitere Termine: 29., 30., 31. 7. Bis 14. August).

Tel. 0664-25 09 109

23. Juli 2022

Mit Wallfahrtsliedern von Zwoadreivier, Musik von Mozart und Telemann und Texten von Sebastian Kneipp garantiert die Wanderung „Auf Kur“ heilsame Wirkung.

Die rund sieben Kilometer lange Styriarte-Wanderung führt von der Kirche in Pischelsdorf nach Maria Fieberbründl, wo sich der Kirchenwirt auf Besuch freut. An der ersten Station, der Kneippanlage Hirnsdorf, kann man sich mit Getränken und Brezen versorgen. Dort liest auch Rosie Degen aus Kneipps „Mein Testament“. Die Blasmusik St. Johann bei Herberstein spielt unterwegs Manuela Kerers „Luftschnappmarsch“ (Auftragswerk der Styriarte 2022, UA). In Fieberbründl singt dann das Trio Zwoadreivier (Bild) Wallfahrts- und Marienlieder aus dem Volksmusikschatz. Das Bassetthorntrio Bassetto a tre (Rupert Fankhauser, Notburga und Wolfgang Kornberger) spielt zum Abschluss Mozart und Telemann.

Pfarrkirche Pischelsdorf. 23. 7., 14., 15 und 16 Uhr (Abfahrt: Oper, Graz. 12.30, 13.30, 14.30 Uhr). Tel. (0316) 82 50 00





Zwoadreivier © Eva Maria Hois

22. Juli 2022

Katja Cruz: Von der Lust zu sein, wer man ist. Liberty_C. ist das aktuelle Soul-Projekt der Grazer Sängerin/Songwriterin Katja Cruz. Ihre Songs bewegen sich zwischen sanfter Sinnlichkeit und wilder Kraft; ihre Texte handeln von Freiheit, starkem Willen und weiblicher Würde.

Schloss Lind. 22. 7., 20 Uhr. Tel. (03584) 30 91

(Außerdem: Gasthaus Lammer, Judendorf-Straßengel.

28. 7., 22 Uhr)





Katja Cruz © KK

22. und 24. Juli 2022

Das Theater Mariahilf bringt Feydeau. Der wohlhabende Unternehmer Pacarel möchte sich mit einen Trick Ruhm in der Opernwelt verschaffen. Ein aufstrebender Tenor soll dabei helfen. Missverständnisse und Liebeswirren führen aber bei Georges Feydeaus Komödie „Katze im Sack“ rasch in unvermeidliches Chaos.

Kristallwerk, Graz. Premiere: 22. 7., 19.30 Uhr, 24. 7., 16 Uhr.

Tel. 0699-11 30 94 14





Die Katze im Sack © Theater Mariahilf

22. bis 24. Juli 2022

Ein Komödien-Klassiker, bearbeitet von Michael Niavarani. Die Abwesenheit der Gattin verspricht dem Ehemann ein prickelndes Wochenende mit der Geliebten. Der als Alibi geladene Freund ist aber der heimliche Geliebte der Ehefrau! Das gibt logischerweise „Das (perfekte) Desaster Dinner“.

Hof und Garten, Hauptstraße 289, Kalsdorf. Premiere: 22. 7., 20 Uhr (Weitere Termine bis 7. August). Tel. 0664-43 49 314





Die Katze im Sack © Theater Mariahilf

23. Juli 2022

Andreas Rebers hilft gern ... auch im Zirkus Prattes. Als „One Man Band“ verbindet Gitarrist Simon Wahl virtuose Rhythmen mit gefühlvollen Melodien und entwickelt in eigenem Stil ein Crossover von Pop, Rock, Hip Hop und Flamenco. Pointiert und provokant spielt der Ausnahmekabarettist Andreas Rebers in „Ich helfe gern“ mit Vorurteilen, Religionen, sowie grassierender politischer Korrektheit. Er zeigt, wie mit moralisch erhobenem Zeigefinger freies Denken erstickt wird.

Zirkus Prattes, Mariagrünerstr. 82, Graz. Konzert: 19 Uhr. Kabarett: 19.30 Uhr. zirkusprattes.at. Tel. (0316) 34 11 77





Andreas Rebers © Susie Knoll

23. Juli 2022

Melancholie und pure Lebenslust. Mit sympathischem Charme und einer Leichtigkeit aus der Mitte der Herzen erweckt „Quattro Grammo“ die Begeisterung und Neugier des Publikums. Mit Klarinette, Akkordeon, Gitarre und Kontrabass erzählt das Klezmer-Ensemble die großen und kleinen Geschichten des Lebens.

Kulturkotter, Schillerstr. 53, Graz. 23. 7., 20.30 Uhr. Tel. 0680-20 83 563





Quattro Grammo © KK

23. und 24. Juli 2022



Tradition und Moderne miteinander verbunden. Seit 1922 finden in St. Georgen am Kreischberg Passionsspiele statt. Heuer gibt es einen Generationenwechsel, denn erstmals führt Zoe Hauer – seit ihrer Jugend selbst an den Spielen beteiligt – Regie. Sie hat den Traditionsstoff noch einmal bearbeitet und setzt zum 100-jährigen Jubiläum die allegorischen Figuren der sieben Todsünden ein, eine Hommage an die Blütezeit des historischen Volksschauspiels.

Kirchplatz, St. Georgen. Premiere: 23. 7., 18 Uhr, 24. 7., 15 Uhr. Bis 15. August. Tel. (0316) 871 871-11





Passionsspiele St. Georgen am Kreischberg © KK

23. und 24. Juli 2022

Kleines Festival in Bad Radkersburg mit Soul & Funk Night und Blues & Soul Night. Raphael Wressnig & Igor Prado präsentieren „Groove & Good Times“ (als "Best Album of the Year 2021" nominiert), tags darauf ist Gisele Jackson mit Igor Prado bei der Blues & Soul Night.

Frauenplatz, Bad Radkersburg. 23./24. 7., 19.45 Uhr.

Tel. (03476) 25 45





Igor Prado © KK

23. und 24. Juli 2022

Beliebte Märchen auf Burg Thalberg. Das Thalburger Sommertheater spielt heuer die bekannten Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ (23. 7., 16 und 18 Uhr) und „König Drosselbart“ (24. 7., 16 und 18 Uhr)

https://thalburger.at. Vorstellungen bis 7. 8.