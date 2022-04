Seit einigen Monaten wird hinter den Kulissen „Feldforschung“ für die neue Kulturstrategie des Landes betrieben. Unter der Leitung von Heidrun Primas (früher Forum Stadtpark) und Werner Schrempf (La Strada) vollzog sich ein Nachdenkprozess, den Kulturlandesrat Christopher Drexler (VP) angestoßen hatte. Die Erfassung des Kulturraums Steiermark (wobei zwischen Volkskultur und Kultur kein Unterschied mehr gemacht wird) ging mit einem enormen dialogischen Aufwand vonstatten. Zentrale Diskussionsfelder wurden etwa die Netzwerkarbeit innerhalb der regionalen Kulturlandschaften sowie die Anknüpfungspunkte der Kultur an Wirtschaft, Bildung und Tourismus. Oder auch die Generationenthematik: Wie muss eine Region kulturell bestellt sein, um die Bevölkerung zu binden?



Zahlreiche vertrauensbildende Maßnahmen waren nötig, um ein hohes Maß an Beteiligung zu gewährleisten. Die Leute wollten ernst genommen werden, sie wollen gehört werden: Das gab viel Arbeit für die Kommunikatoren Primas und Schrempf, die natürlich mit an Bord bleiben, wenn es nun an die Regionalkonferenzen geht. Beginnend in Feldbach für die Region Südost finden acht solche Konferenzen statt. Diese sind einerseits noch einmal Arbeitstreffen, aber auch Präsentationen der Ergebnisse, also der regionalen Besonderheiten und Bedürfnisse. Nach diesem Auftakt am 2. Mai geht es schnell getaktet durch alle Regionen, Abschluss ist am 21. Juni im Grazer Schauspielhaus.





Basierend auf diesen Erkenntnissen erarbeitet die Kulturabteilung des Landes in Kooperation mit der Politik in den kommenden Monaten die gewollte Strategie. Drexler: „Dann geht es so richtig in die Tiefe.“ Wobei der Landesrat das Projekt ehrgeizig anlegt – es solle kein weiteres Strategiepapier sein, sondern eine Handlungsanleitung, gespeist aus einem Prozess ohne Denkverbote, in dem alles „zur Disposition“ gestellt werden könne. Förderrichtlinien, Schwerpunktsetzungen, die Rolle von Großveranstaltungen und Festivals – all das darf, kann und soll überdacht werden. Es ist also besonders für Akteure ratsam, sich für den Prozess zu interessieren und sich einzubringen.



Informationen, Anmeldungen zu den Konferenzen, weitere Diskussionsbeiträge u. ä.: kultur.steiermark.at



Die Konferenzen im Detail:



Montag, 02. Mai, 19:00 Uhr

Region Südoststeiermark im Zentrum Feldbach

Montag, 09. Mai, 19:00 Uhr

Region Steirischer Zentralraum im Kongresszentrum Flughafen Thalerhof

Dienstag, 10. Mai, 19:00 Uhr

Region Oststeiermark im Kunsthaus Weiz

Montag, 16. Mai, 19:00 Uhr

Region Obersteiermark West im Zentrum Judenburg

Montag, 23. Mai, 19:00 Uhr

Region Obersteiermark Ost im Veranstaltungszentrum Krieglach

Montag, 30. Mai, 19:00 Uhr

Region Südweststeiermark im Schloss Seggau bei Leibnitz

Montag, 13. Juni, 19:00 Uhr

Region Liezen im Öblarner Haus für Alle

Dienstag, 21. Juni, 19:30 Uhr

Graz im Schauspielhaus Graz