Die Science Busters zünden in der ausverkauften Helmut-List-Halle hochgradig.

Wohin auswandern, wenn der Klimawandel gewinnt? Das ist eine der Fragen, die sich Moder, Puntigam und Florian Freistetter stellen. © Science Busters

Wenn die Seifenblasensäule auf Freistetters Kopfhaut in Flammen aufgeht und eine Metalltonne krachend ihre runde Fassung verliert, stockt dem Publikum beinahe der Atem. Nicht Magie, sondern wissenschaftliche Experimente elektrisieren bei der Uraufführung von „Global Warming Party“ in Graz, mit Premiere in der ausverkauften Helmut-List-Halle. „Partykracher-Hits“, wie Martin Puntigam frisch frech den neuen Wurf der Science Busters – mit „fettem Programm auf der Pfanne“ – einleitet.