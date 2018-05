Mit Startnummer 13 ging Österreichs Cesár Sampson und "Nobody But You" (Niemand außer Dir) ins Rennen. Schafft er den Aufstieg? Fehlerfrei! Seine erste Reaktion kurz danach lesen Sie hier.

Cesár Sampson (34) am Beginn seines Auftritts © EBU

Platz sechs für Österreich sagen die Buchmacher im ersten Halbfinale voraus. Damit ist Cesár Sampson am Tag des Halbfinales sogar noch einen Platz in den Wettbüros gestiegen. Doch hier im Pressezentrum lautet der Tenor: Es wird eng für den 34-jährigen Wiener. Zehn der 19 Starter im ersten Halbfinale kommen weiter. Wie war sein Auftritt in Lissabons Altice Arena?

Cesár ging im Gegensatz zu so mancher Probe aus sich heraus, vergaß nicht zu lächeln, zeigte sich stimmlich souverän, wenn da auch noch etwas mehr Power möglich wäre, lieferte unterm Strich eine fehlerfreie Performance ab und ließ in seinen drei Minuten keine Sekunde Langeweile aufkommen. Dem sonst so cool wirkenden Künstler merkte man die Emotionalität an, nun endlich vor Millionen Zuschauern erstmals im Rampenlicht zu stehen. Bei seinem grauen Outfit aus Stoff und Kunstleder teilen sich die Meinungen. Im Lager der rot-weiß-roten Delegation sieht man nun jedenfalls zufriedene Gesichter. Gezittert wird dennoch: Es ist Herzschlag-Halbfinale bis zum Schluss!

"Der Auftritt hat sich super schön angefühlt. Ich war gar nicht aufgeregt und noch nie so glücklich!", sagte uns Cesár, als er von der Bühne ging. Nun wartet er im "Green Room", der sich mitten im Publikum befindet.