Es wird länger dauern, bis man diese geballte Ladung an Hits wieder aus dem Kopf kriegt. Das ist also keine Spoilerwarnung, sondern eine eindringliche Ohrwurmwarnung. Nicht zu vergessen: Wer eine Allergie gegen toupierte Haare hat – Hände weg von der Doku! Die Geschichte der Kultband ist schnell erzählt: Die beiden Jugendfreunde Andrew John Ridgeley und Georgios Kyriacos Panayiotou vulgo George Michael gründen Wham! und elektrisieren zwischen 1981 bis 1986 die Musikwelt mit ihrer einzigartigen Popformel, die noch heute wirkt: fein geschliffener, schillernder 80er-Jahre-Pop, anschmiegsam, mit einer Andeutung von Aufmüpfigkeit und leichter Partyschlagseite.

Ihre Anfänge vor dem Schonwaschgang hat den Musikkritikern besser gefallen: „Sozialkritischer Rap mit Tanzeinlagen“, wurde etwa der Nummer „Wham Rap! (Enjoy What You Do)“ attestiert. Das Publikum wollte anderes hören und bekam es auch in hitverdächtiger Zahl geliefert. All das wird brav chronologisch mit der Erzählstimme aus dem Off von Ridgeley, aber auch aus Interviews mit George Michael extrahiert und unterlegt. Tatsächlich erfahren Fans wohl nur wenig Neues und schon gar nichts Abgründiges.

Die Anziehungskraft des 90-Minüters liegt anderswo: Die Flut an privaten Bildern, Videos und Zeitungsausschnitten ist wie ein Crashkurs im Lebensgefühl der 1980er, ein Tor zur Hölle, der man nicht entkommen kann. Es ist bunt, es ist schrill, es ist Pop – wie ein „Sex on the Beach“ auf leerem Magen. Die Hommage an das 40-Jahr-Jubiläum von Wham! nimmt sich vom Erzählerischen zu oft ein Beispiel an der freundlich-romantischen Inszenierung der Band: Alles eitel Wonne und Sonnenschein sei das Verhältnis zwischen Michael und Ridgeley gewesen, selbst als Michael längst Tendenzen zur Solokarriere zeigte. Auch die emotionale Achterbahnfahrt des Sängers, der trotz seiner Homosexualität als Frauenschwarm inszeniert wurde, wird maximal angerissen. Aber das merkt man erst zwei Tage später, wenn sich der letzte Ohrwurm wieder in den Club Tropicana zurückgezogen hat.

Bewertung: ★ ★ ★ ☆ ☆ (3/5)

"Wham!" ist auf Netflix zu sehen.