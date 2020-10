Rebecca, Borat & Co.Streaming: Die Highlights bis Ende Oktober

Facebook

"Borat 2" startet am Freitag auf Amazon Prime © Amazon Prime

Filme zum Streamen

Romantisch, melancholisch und düster: Netflix lässt mit

„Rebecca“ ab Mittwoch den Roman von Daphne du Maurier wieder aufleben: Eine junge Frau (Lily James) verfällt dem Charme eines gut aussehenden Witwers (Armie Hammer), der Alltag im dunklen Anwesen ist jedoch alles andere als romantisch. Die Ex-Frau ist omnipräsent, die Haushälterin (Kristin Scott Thomas) ein Quell der Unhöflichkeit. Hat das junge Glück überhaupt eine Chance? Ach ja, die Liebe, die spielt in „On the Rocks“ (ab Freitag, Apple TV+) eine entscheidende Rolle: Wenn Bill Murray mit seiner Tochter im Oldtimer durch New York saust, dann nur zu Observationszwecken: Geht der Schwiegersohn fremd? Eine launige Hommage an den Big Apple von Sofia Coppola. Drei Oscars holte der Kriegsfilm „1917“, der seit Freitag auf Sky zu sehen ist. Zwei Soldaten müssen sich im 1. Weltkrieg an die Front durchschlagen. Viele Schenkelklopfer verspricht die Fortsetzung von „Borat 2“ ab Freitag auf Amazon Prime. Sacha Baron Cohen tritt diesmal als Trump auf und rückt dem Coronavirus mit einer Pfanne zu Leibe.