Im Rahmen ihrer "Hella Mega Tour" machen Green Day gemeinsam mit Fall Out Boy und Weezer einen Zwischenstopp in Wien.

Leadsänger Billie Joe Armstrong (links) samt Kumpanen © imago stock&people

Green Day, Weezer und Fall Out Boy haben sich zusammengetan, um gemeinsam die Welt zu betouren. Die drei großen Punkrock-Institutionen gaben bekannt, dass sie kommendes Jahr auf die "Hella Mega-Tour gehen und am 21. Juni auch im Wiener Ernst-Happel-Stadion Station machen werden. Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert beginnt laut Veranstalter am 20. September, online sind bereits zwei Tage früher Karten erhältlich.

Green Day ist seit 1994 groß im Geschäft. Damals erschien ihr drittes Studioalbum "Dookie" und verkaufte sich allein in den USA mehr als 10 Millionen Mal. Insgesamt hat die Formation rund um Sänger Billie Joe Armstrong bisher rund 75 Millionen Tonträger verkauft.

Tickets und Infos: www.oeticket.com; www.barracudamusic.at