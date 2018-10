Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die gebürtige Steirerin Anja Plaschg lebt heute mit ihrer kleinen Tochter in Wien. © HOANZL

Ihre neue CD „From Gas To Solid – You Are My Friend“ wird als „schwer wie eine Feder“ beschrieben. Die Schwermut und die Leichtigkeit halten einander die Waage. Wie kam es dazu?

Anja PLASCHG: Gegensätzliches hat immer eine Qualität, da gehen Türen auf. Ich finde diese Beschreibung nicht falsch.

Sie stecken seit Beginn Ihrer Karriere in der Schublade „Schmerzens- und Klagefrau“. Wie gehen Sie mit diesem Klischee um?

Indem ich mich entziehe. Aber bestimmte Zuschreibungen, die Todessehnsucht etwa, sind ja nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Aber trotz der Dunkelheit war ich immer auch humorvoll, auch wenn mein Humor schwarz ist.

Ihr neues Album beginnt wieder in dieser Dunkelheit, doch spätestens mit dem dritten Lied fängt die Feder zu schweben an. Man spürt in Ihrer Musik, dass Sie offenbar gelernt haben, mit Ihrer Traurigkeit zu leben. Ist das so?

Es ging mir in meinen neuen Liedern darum, mich auf etwas Hoffnungsvolles zu fokussieren. Ich war in meinem Leben an einem Punkt angekommen, an dem ich Trost gesucht habe – und auch Geborgenheit.

Trost und Geborgenheit für Sie selbst?

Ja, aber auch für andere. Der Ursprung der Arbeit am Album war wieder sehr persönlich. In der Folge habe ich aber versucht, mich etwas von meiner Ich-Zentriertheit zu lösen. Ich wollte aus dem Kreisel meiner eigenen Emotionen austreten.

Was war die Folge dieses Loslösens vom eigenen Ich?

Ich lebe ja sehr zurückgezogen. Jetzt wollte ich wieder Verbindung zur Welt aufnehmen.

Ist Ihnen das gelungen?

Ja, ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass man diese Verbundenheit in den neuen Liedern hört. Es sind plötzlich Türen aufgegangen.

Wohin führen diese Türen?

Das sind Lebenstüren. Das sind Türen, die in Richtung Lebensbejahung gehen. Es war mir wichtig, Strukturen, die ich selbst rund um mich aufgebaut habe, zu durchbrechen. Eigentlich entstand das Album aus einer Desillusionierung heraus.

Worin bestand die Illusion?

Die Illusion war eine bestimmte Lebensvorstellung oder, in meinem Fall, eine Nichtvorstellung vom Leben. Das heißt, die Welt, in der ich lebte, habe ich zertrümmert. Und die neuen Songs sind das Ergebnis, das Protokoll dieser Zerschlagung.

Ihre alte Welt existiert also nicht mehr, in welcher leben Sie jetzt?

Auf dem Cover der Platte ist diese, so freilich nicht existierende Welt zu sehen.

Man sieht darauf relativ farbenprächtige Landschaften, bizarre Verwerfungen und dazwischen dunkel mäandernde Gewässer.

Ja, und in dieser wechselhaften Landschaft taste ich mich vorsichtig vor. Ich kann noch nicht sagen, dass ich angekommen bin. Aber ich habe es schon erwähnt, ich fühle mich mit allem, was mir begegnet oder widerfährt, viel verbundener als früher. Das ist für mich ein total revolutionäres Gefühl, weil ich mich immer als abgesondert und abgespalten empfunden habe. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich keinen Zugang zur Welt habe, die mich umgibt.

Dieses Gefühl der Verbundenheit – ist es schön?

Ja, es ist schön! Und es bietet so viel mehr Empfindungsmöglichkeiten.

Darf ich das banale Bild des Tunnels bemühen, an dessen Ende es heller wird?

Ja, Licht hat schon etwas damit zu tun. Aber es geht vor allem um Frieden, den ich jetzt ansatzweise in mir spüre.

Das letzte Lied auf diesem Album, Ihre Version des Klassikers „What a Wonderful World“, ist also kein Zynismus, sondern der logische Schlussstein dieser CD?

Es ist auf gar keinen Fall zynisch gemeint. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschlossen habe, dieses Lied zu singen, habe ich es noch nicht empfinden können. Deshalb hat mich dieser Song, der so einfach ist, aber doch so tief, besonders angezogen. Ich wollte wissen, was ich spüre, wenn ich diese Worte artikuliere und singe.

Ein Lied auf dem Album heißt „Heal“. Haben Sie einen Heilungsprozess hinter sich?

Ich musste heilen, ja. Ich habe aber noch keine endgültige Antwort darauf, ob Heilung mit Musik möglich ist. Aber die Musik hat mich immer am Leben erhalten und mir, ja, auch das, eine Heimat gegeben.

Am Ende des Liedes „Heal“ spricht Ihre Tochter den Satz: „I Have No Fear“ – Ich habe keine Angst. Gilt das auch für Sie?

Dieser Satz ist eher eine Kampfansage gegen meine Ängste und überhaupt gegen Ängste. Angst ist eine sehr kontrollierende, sehr schwerwiegende, sehr kraftvolle Macht. Und keine Angst zu haben, ist für mich der Inbegriff von Freiheit.

Nach dem Hören dieser CD habe ich mir gedacht: Diese Anja Plaschg lebt zwar nicht leicht, aber sie lebt gerne. Können Sie mit diesem Befund etwas anfangen?

Das ist eine sehr erstaunliche Frage, weil Ihr Befund ganz genau so stimmt! Ich weiß, dass ich immer mit Depressionen zu kämpfen haben werde. Das ist ein Teil von mir, der nicht weggeht. Aber ich habe inzwischen auch erkannt, dass dieser Zugang zum Schmerz auch ein Geschenk ist, weil daraus Kreatives entsteht. Ich kann mich also glücklich schätzen, dass ich immer wieder unglücklich bin. Was sich geändert hat: Ich bin dem Dunklen nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert.

Musikalisch fließen auf der neuen CD Elektronik und „echte“ Instrumente ineinander. Das passt zur DNA des Inhalts und zu meiner eigenen Befindlichkeit. Die Elektronik steht für Kälte und Distanz, die echten Instrumente bedeuten Wärme und Nähe.

Sie haben 2009 Ihren Vater verloren und vor fünf Jahren Ihre Tochter geboren.

Wenn ich jetzt diese Formulierung höre, wird mir wieder der vielfältige Geschmack des Lebens bewusst. Ja, ich habe Geliebtes verloren und Geliebtes geboren. Und meine Tochter kam am Jahrestag des Todes meines Vaters zur Welt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.