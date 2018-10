Facebook

Zu allem bereit: Richard Pappik, Dave Young, Sven Regener und Jakob Ilja © Universal/Charlotte Goltermann

Jeder Fan wird sich gewiss noch erinnern: An jenen Moment, in dem er zum ersten Mal Element Of Crime hörte: Sonderbare Musik, die einem zunächst ein spontanes Grinsen und ein verblüfftes "Was ist denn das?" entlockt. Ist das Rock? Ist das Folk? Ist das Chanson? Etwas ganz Anderes? Danach, schneller als man sich versieht, setzt sich dieses unverkennbare Gebräu aus Weltschmerz, Nonchalance und Bissigkeit schon in einem Winkel im Herzen ab. Und dann noch die Texte. Diese Texte! Mit "Schafe, Monster und Mäuse" liegt nun das brandneue, zehnte deutssprachige Album (und 14. insgesamt) vor.

