2023: Ein verkrachtes, zerfahrenes Jahr, das einem zu denken gab – 2022 war freilich nicht sehr viel besser. Wessen Seele Musik zum Klingen bringt, wird auch heuer wieder Trost und Mut in guten Liedern und Alben gesucht haben. Und davon gab es durchaus einige, wie des Autors kleines Bouquet in Noten vermitteln soll. Ohne Anspruch auf jedwede Vollständigkeit, dafür aber aus einigen verschiedenen Ecken – und garantiert völlig frei von Taylor Swift: Singer-Songwriter, Ska, Rock, Shoegaze, Jazz, Electro und Pop.

Welches Schweinderl hätten Sie denn gerne?

Blur: „The Narcissist“ (von „The Ballad Of Warren“)

Jaja, das mit den Narzissten: Jeder kennt einen oder mehrere – und läuft, sofern möglich, am besten vor ihnen davon. Blur, auf Zeit von Damon Albarn reaktiviert, schüttelten sich so nebenbei zum Thema einen ihrer besten Songs seit Jahrzehnten aus dem Tweed-Ärmel. Das Quartett, längst nationales britisches Kulturgut, weiß noch immer, wie man das Gebräu richtig anrührt. Ein genialer Refrain, die Gesangsharmonien brillant übereinandergelegt, getragen von Graham Coxons unverwechselbarer Gitarre und Albarns Text: Selbstbetrug, Eitelkeit, Schein ohne Sein. Hach, wäre die Welt doch nur so rund und in sich makellos wie so mancher Popsong. Und passen Sie auf Narzissten auf!

Jenny Lewis: „Psychos“ (von „Joy‘All“)

Jenny Lewis‘ „Psychos“ passen da sehr gut dazu: Die bisweilen drollige US-Amerikanerin war einst ein gefeierter Kinderschauspielstar, seit etlichen Jahren ist sie auch Songwriterin und Sängerin. Die heute 47-Jährige hat eine ganz bezaubernde Stimme, auf dem Album „Joy‘All“ bewegt sie sich irgendwo zwischen Pop, Country und Folk und perfektioniert die Kunst den Drei-Minuten-Songs. „Psychos“ ist ein leichtfüßiger Song, den an den Ecken und Rändern durchaus hinterfotzig daherkommt. Frau Swift, hören und lernen Sie. Daumen hoch für „Psychos“!

Fuzzman: „Am Überleben“ (von „Willkommen im Nichts“)

In heimische Gefilde, bitte: „Fuzzman“ (alias Herwig Zamernik) kennen viele von der Band „Naked Lunch“, er ist aber längst (auch) auf Solopfaden unterwegs. „Willkommen im Nichts“ ist eines der großen Alben 2023, verortet irgendwo zwischen Pop, Chanson, Rock und ja, warum nicht, Schlager. „Am Überleben“ ist das Motto, heute eine ganz gute Devise. Eine beschwingte Endzeitnummer also, mit Augenzwinkern, Tiefgang und einem herrlich skurrilen Video, gedreht im schönen Kärntnerland. Am Ende sind Album und Lied Beweise dafür, dass es in Österreich großartige Künstler gibt, die beständig und gekonnt liefern. Hinhören, lassen Sie aber selbst bitte den Klaren weg!

Belle & Sebastian: „Juliet Naked“ (von „Late Developers“)

Belle & Sebastian, die ewige Studentenband aus Schottland, legten 2023 noch einen Nachschlag aufs Gesamtwerk drauf: Die Songs auf „Late Developers“ entstammen den Sessions des erst 2022 veröffentlichten „A Bit Of Previous“, „Juliet Naked“ ist einer der Höhepunkte darauf: Der unvergleichliche Stuart Murdoch drapiert seine Stimme um ein recht simples, rustikal angeschlagenes Gitarren-Riff – und viel mehr braucht es eigentlich nicht. Die Gruppe aus Glasgow ist eine jener Formationen, von denen man mit Fug und Recht behaupten kann: Schön und gut, dass es sie noch gibt. Zarter Rock, eindringlicher Folk, sie können es einfach.

Peter Gabriel: „Panopticom“ (von „I/O“)

Schlappe 21 Jahre (!) ließ er sich Zeit für das erste Album mit neuem Material, der Gute: Peter Gabriel, selbst eine Art Gesamtkunstwerk, zeigt, dass er auch jenseits der 70 alles einlöst. Die Stimme büßte nichts an Eindringlichkeit und Unverwechselbarkeit ein, das Liedgut auf „I/O“ (steht für „In“ und „Out“, wie man das von altmodischen Verstärker-Rückseiten kennt) ist durchwegs gelungen. „Panopticom“ sinniert über ein weltumspannendes Netz aus Kontakten und Information. Lieber Peter, so etwas Ähnliches gibt es nun doch schon länger – aber wir wissen, was Du meinst. Eine tolle Nummer, mit exzellenten Langzeitmitstreiterin eingespielt und wuchtigem Refrain versehen. Ein Altmeister.

GogoPenguin: „We May Not Stay“ (von „Everything Is Going To Be Ok“)

Einen instrumentaler Durchschnaufer haben „GoGo Penguin“ im Talon: Die Jazzer aus Manchester machen auf dem neuen Album „Everything Is Going To Be Ok“ (ja, bitte!) alles wie immer: Zarte Klavier-Melodien werden über einen knarzigen Kontrabass und zackige Breakbeats gelegt. „Elektronische Tanzmusik auf akustischen Instrumenten“, so lautete einst ein Pressetext. Auch und vor allem live hörens- und sehenswert. Ein feines Album, das man immer wieder auflegen kann. Sagen Sie nicht Hintergrundmusik dazu!

Slowdive: „Kisses“ (von „Everything Is Alive“)

„Shoegazing“, die zum Lebensmotto erklärte musikalische Melancholie: Slowdive waren einst die wichtigsten Vertreter der Sparte – und auch 2023 passt das noch sehr gut so. Das schlicht betitelte „Kisses“ ist ein prototypischer Song der britischen Band, der relativ schnell zum Punkt kommt. Gitarren mit ganz viel Hall, die Stimmen von Rachel Goswell und Neil Halstead nicht unbedingt in den Vordergrund gemischt, zusammen aber perfekt. In Kontinentaleuropa macht sich die Band aus Reading leider äußerst rar, die Hoffnung, sie einmal live zu sehen, lebt aber weiter. Musik in Blau, Grau und Grün mit einem Schimmer Violett.

Noel Gallagher‘s High Flying Birds: „Council Skies“ (von „Councile Skies“)

Was soll er denn sonst auch tun? Noel Gallagher schickte 2009 seine Band Oasis zu Recht in die Wüste und macht seitdem unbeirrt solo weiter. „Council Skies“ ist der Titeltrack des 2023 vorgelegten Albums und eine weitere grundsolide und erstklassige Nummer aus seiner Feder. Der Gitarrist und Sänger aus Manchester weiß, wie man ein Lied schnitzt, mit allem, was dazugehört. Die großen, lauten Töne überlässt er seinem Albtraumbruder Liam, er selbst ist einfach Musiker: Do you know what I mean?

Madness: „C‘est La Vie“ (von „Theatre Of The Absurd Presents: C‘est La Vie“)

Ja, die gibt es noch immer! Madness, Ska-Institution aus Camden, London, Vereinigtes Königreich, sind eine Marke für sich geworden. Die 1999 eingeläutete, späte Phase der Kapelle wartete bereits mit einigen starken Alben auf, das neueste gehört dazu: „C‘est La Vie“ ist ein zutiefst schrulliger Dreiminutensong, der das Zeug zum Klassiker hat. Die verrückten, namensgebenden Seiten der Band sind längst abgelegt, das hier ist feinster Pop, der zum Schmunzeln, Mitsingen und Fußwippen bringt. Eine nicht unbeträchtliche Leistung angesichts der Alltagssorgen, die so an einem kleben. Graham McPherson singt genau so, wie seine Name klingt, das Alter schmirgelt ganze wunderbar an seiner Stimme.

Our Broken Garden: „Fallen“ (von „Blind“)

„Our Broken Garden“ ist im Wesentlichen das Soloprojekt der Efterklang-Tour-Keyboarderin Anna Brønsted. Nach langjähriger Abwesenheit ist die Dänin zurück mit einem entrückten, traumartigen Album. „Fallen“ ist ein seltsamer Song – mit zunächst schleierartigem Sprechgesang, bis er dann zu einem souligen, altmodischen Jubelrefrain übergeht, der so schön ist, dass man es kaum glauben kann. Die eigenwillige, scheue Künstlerin fühlt in jeder Faser, was sie singt. Das Album ist Leid, Hoffnung und Lebensbewältigung zugleich. Was Musik alles vermag.

Depeche Mode: „Ghosts Again“ (von „Memento Mori“)

Den jähen Verlust von Langzeitmitglied Andy Fletcher noch in allen Knochen, legten Depeche Mode, britisches Electro-Synthie-Granitmassiv im fünften Jahrzehnt, ein gediegenes Album vor: Martin Gore verfasste das Lied „Ghosts Again“ zusammen mit Richard Butler (Psychedelic Furs) und gönnte ihm und Sänger Dave Gahan einen großen, klassischen Refrain. Das sinistre Video zur späten Weltnummer ist das Anschauen ebenfalls wert: Schachspielen gegen den Tod, genial in Szene gesetzt von Fotograf und Regisseur Anton Corbijn. Die Einschläge kommen näher, aber sie halten noch dagegen.

Element Of Crime: „Alles in Ordnung“ (von „Morgens um vier“)

„Alles in Ordnung“: Nun, davon ist die heutige Zeit ja meilenweit entfernt – doch davon singen und träumen darf man aber: Der konkurrenzlose Sven Regener trommelte seine kriminellen Elemente einmal mehr zusammen und legte mit „Morgens um Vier“ ein neues Album vor. Alles ist wie immer, den einen oder anderen Song kennt man genau so schon, aber darum geht es bei Element Of Crime nicht: Eintauchen in die Texte, die Grundstimmung, die hoffnungsvolle Verzweiflung, die desperate Zuversicht. Das ausgewählte Stück ist ein besonders gutes Beispiel dafür, zum Trost wird sogar die Mundharmonika ausgepackt. Einfach schön. Deutscher Premium-Chanson, dafür wird diese Band in die Geschichte eingehen – zu Recht.

Thomas Golsers „Definitives Dutzend“ als Spotify-Playlist