Sehenswert:

It Must Schwing! Die Blue Note-Story

1939 wurde das Kult-Jazz-Label “Blue Note Record“ in New York gegründet. Der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm erzählt die Entstehungsgeschichte und zeigt historische Musikaufnahmen sowie exklusive Interviews mit Herbie Hancock und Quincy Jones.

3sat, 20.15 Uhr

Der Vampirjäger der Kaiserin

1731 werden „Vampire“ auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Kaiserin Maria Theresia beauftragt ihren Leibarzt Gerard van Swieten, Licht in die Sache zu bringen. In der Dokumentation wird der Kampf der Habsburger gegen Aberglauben und Vampirismus behandelt.

Arte, 21.05 Uhr

Der Vampirjäger der Kaiserin © Sonstiges, Sender

Die Toten von Salzburg

Wieder ermitteln Austro-Major Palfinger und Mur aus Bayern gemeinsam. Es geht um den Mord an Würstelkönig Gschwandtner. Spannender Krimi mit wenig politischer Korrektheit.

Orf2, 21.25 Uhr

Die Toten von Salzburg © Sonstiges, Sender

Sommer in Orange

Lili zieht mit der Bhagwan-Kommune ihrer Mutter in ein kleines traditionsbewussten Dorf in Bayern. Zwei konträre Kulturen treffen in der liebenswürdigen Komödie aufeinander.

ServusTV, 20.15 Uhr

Hörenswert:

Logos - Glauben und Zweifeln.

Geigenbauer Martin Schleske gilt in Fachkreisen als der „Stradivari des 21. Jahrhunderts“. Doch auch als Autor hat er sich einen Namen gemacht und zwei spirituelle Bücher geschrieben. Er gibt Einblicke in seine spirituelle Erfahrungen und spricht über sein Leben und seinen Glauben

Ö1, 19.05 Uhr