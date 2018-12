Fernsehen am 21. Dezember

Die Protagonistinnen von Ku´damm 59 © ZDF und Stefan Erhard

Ku’Damm 59

Fortsetzung der Serie „Ku’damm 56“: Die Tanzschulbesitzerin

Caterina Schöllack und ihre drei Töchter spiegeln die gesellschaftlichen Zwänge der ausgehenden Fünfziger wider. Schritt für Schritt erobern sich die vier Frauen ihre ganz unterschiedlichen Lebenswelten.

3Sat, 20.15 Uhr

New in Town

Renée Zellweger als resolute Controllerin, die im verschlafenen Städtchen New Ulm eine Firma auf Vordermann bringen soll. Doch dort gehen die Uhren eindeutig anders und wenn dann auch noch die Liebe dazwischen funkt, dann sind alle Pläne Schall und Rauch.

ZDF neo, 20.15 Uhr

Precht

Für alle, die es versäumt haben: Philosoph Richard David Precht diskutiert mit Robert Habeck, dem Shootingstar der deutschen Grünen, ob der Kapitalismus die Demokratie frisst.

ZDF Mediathek

The chilling adventures of Sabrina: Weihnachtsfolge

Staffel eins wurde um eine Weihnachtsfolge erweitert. Natürlich schaut im gediegenen Hexenhaus nicht das Christkind vorbei, sondern es wird Wintersonnwende gefeiert.

Auf Netflix