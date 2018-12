Facebook

Die Rosenheim-Cops ermitteln in einem Weihnachts-Special © KK

Die Rosenheim-Cops

Es gabat wieder a Leich. Diesmal verkündet aber nicht die liebe Frau Stockl den Fund, denn die Rosenheim Cops ermitteln hauptsächlich in Österreich, genauer gesagt im Pongau. Das zweiteilige Weihnachts-Spezial (Teil 2 am 21. Dezember) macht harmlosen Spaß.

ORF 2, 20.15 Uhr

Der Fremde im Zug

Harmlos war an Meister Alfred Hitchcock nichts, auch nicht dieser Klassiker aus dem Jahr 1951. Der Mörder ist von Anfang an bekannt, das ändert nichts an der raffinierten, atemberaubend spannenden Handlung. Das ist Krimi-Suspense in prächtiger Hochblüte.

ARTE, 20.15 Uhr



High Fidelity

Die Verfilmung des Nick Hornby-Romans ist eine wunderbare Hommage an die Liebe und vor allem an die Musik. John Cusack als Besitzer eines Plattenladens ist für ewig Top of the Pops.

ATV 2, 20.15 Uhr



Terminal

Steven Spielberg-Verfilmung einer wahren Geschichte. Ein Iraner sitzt als Staatenloser 18 Jahre lang am Pariser Flughafen fest. Tom Hanks überzeugt in dieser berührenden Story.

ORF eins, 0.25 Uhr