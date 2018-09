Fernsehen am 27. September

Julia Shaw, Klaus Eberhartinger, Barbara Stöckl, Maria Vassilakou, Serge Falck © ORF

Am Schauplatz: Wohin mit denen, die keiner will?

Anhand von drei Städten – Wien, Salzburg und Graz – werden die verschiedensten Straßenszenen beleuchtet. Die Reportage will aufzeigen, ob oder welche Strategien die Behörden und Städteplaner überhaupt haben. Lösen Verbotszonen für Bettler oder Drogensüchtige die Probleme oder verlagert man sie nur?

ORF 2, 21.05 Uhr

The Team (1/4)

Diese ORF-Planung stinkt! Die Rosenheim-Cops werden gegen die europäische Polizeieinheit aus Dänemark, Deutschland und Belgien programmiert. Deren Besetzung macht die neuen Folgen interessanter, als sie auf dem Papier erscheinen. Mit Verdächtigen aus Österreich. Fälle über Staatsgrenzen hinweg!

ORF eins, 20.15 Uhr

Stöckl

Die Frage, wann es Zeit ist zu gehen, hat zwei Gäste beschäftigt: Klaus Eber-hartinger (das Abschiedsalbum "Alles ist erlaubt" der EAV ist ab Freitag im Handel) und Noch-Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

ORF 2, 23.05 Uhr