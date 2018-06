Facebook

Brandauer-Festspiele starten heute im TV: am 22. Juni feiert die Bühnen-Ikone ihren 75. Geburtstag © (c) ORF

Brandauer und die Berge

Als Schauspieler hat er James Bond eingeheizt und Meryl Streep unglücklich gemacht: Am 22. Juni feiert Klaus Maria Brandauer seinen 75. Geburtstag und der ORF feiert mit einem der größten Theaterstars des Landes – heute gibt es in "Land der Berge" ein Interview von Lutz Maurer in Brandauers Wahlheimat in Bad Aussee.

ORF III, 19.25 Uhr

Hereafter - Das Leben danach

Leise und erstklassig erzähltes Episodenkino: Journalistin

Marie überlebt im Indonesienurlaub nur knapp einen Tsunami. Das Erlebnis verändert ihr Leben für immer. Feinfühlig bringt Altmeister Clint Eastwood drei Menschen mit Erfahrungen des Todes zusammen.

ServusTV, 20.15 Uhr

Megamind

Witzige animierte Superhelden-Parodie: Seit ihrer Kindheit sind Eierkopf und Held Konkurrenten. Bis einer stirbt und der andere draufkommt, dass es doch nicht so übel mit dem anderen war.

Sat.1, 20.15 Uhr

Seite an Seite

Famos gespieltes, feinfühliges Drama: Um ihrer Kinder willen geht die krebskranke Jackie (Susan Sarandon) auf ihre „Nachfolgerin“ (Julia Roberts) zu. Achtung: Taschentücher bereithalten.

HR, 21.45 Uhr