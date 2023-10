An der Redaktionsspitze der Austria Presse Agentur (APA) kommt es zu einem Wechsel: Maria Scholl wurde zur neuen Chefredakteurin bestellt. Sie folgt auf Johannes Bruckenberger, der sich nach fünf Jahren an der Spitze der Nachrichtenagentur für einen der drei Chefredakteursposten im ORF-Newsroom am Küniglberg bewirbt. Die 38-jährige Wienerin Scholl, die seit 2019 bereits als stellvertretende APA-Chefredakteurin fungierte, ist die erste Frau an der Spitze der APA-Redaktion.

APA-Geschäftsführer Clemens Pig bezeichnet die neue APA-Chefredakteurin als "Role Model für das zukunftsorientierte Newsroom-Management im Agenturjournalismus". Sie löst mit dem heutigen Tag den 55-jährigen Oberösterreicher Bruckenberger ab, der den Posten als Chefredakteur Anfang 2019 von Michael Lang übernommen und das Unternehmen seither mit der Einführung von Faktenchecks und dem Ausbau der Klimaberichterstattung geprägt hatte. Bruckenberger verbleibt vorerst als einfaches Mitglied in der Chefredaktion.