Nach diesem Film verändert sich Ihr Blick, versprochen! Nina Menkes übt in „Brainwashed: Sex-Camera-Power“ in 175 Ausschnitten von Jean-Luc Godard bis Quentin Tarantino, von Fritz Lang bis Julia Ducournau und mit Expertise fundierte Kritik am „male gaze“, also am männlichen Blick. An Männern, die auf Frauenkörper starren. An Schwenks, die langsam über Busen oder Po gleiten, an Weichzeichnern bei Frauen und Kanten bei Männern. Uraufgeführt am Sundance Film Festival, feiert die Doku am 4. September um 22.10 Uhr bei Arte ihre Fernsehpremiere und ist danach bis 2. Dezember in der Arte-Mediathek abrufbar.