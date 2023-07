Der talentierte Herr Schmid

„Dok 1“ nimmt sich in seiner Reihe der Österreicher mit speziellen „Talenten“ heute Thomas Schmid vor. Der ehemalige ÖBAG-Chef eröffnete als Chat-Vielschreiber die Fenster in die Hinterstübchen der Politik. Marlies Faulend, Elisabeth Pfneisl und Hubertus Schwarz hatten sich der Affäre-Schmid schon 2022 gewidmet – nun legen Sie mit einer neuen Doku nach. Im Anschluss geht es um 21.05 Uhr spannend weiter: „Der talentierte Herr Marsalek“ macht sich auf auf die Suche nach dem Wirecard-Phantom.

ab 20.15 Uhr, ORF 1

Mission Impossible: Rogue Nation

Der teilweise in Wien gedrehte fünfte Teil von „Mission Impossible“ bringt Ethan Hunt (Tom Cruise) in eine Zwicklage: Vom CIA für vogelfrei erklärt, ist er einem mysteriösen Terrornetzwerk auf der Spur. Apropos: In dieser Woche startet der siebente Teil der Reihe in den Kinos.

20.15 Uhr, Puls 4

Rückkehr der Urzeit-Giganten

Fünf Millionen Jahre bevölkerten sie die Erde, vor gerade einmal 4000 Jahren sind sie verschwunden – erdgeschichtlich ist das kaum mehr als ein Wimpernschlag. Aber wer waren die Mammuts, diese mächtigen Tiere, die bis heute faszinieren und präsent blieben?

21.10 Uhr, ServusTV

Fußball: U21-EM

Im Halbfinale der Fußball-U21-EM trifft heute Spanien auf die Ukraine. Schon am Nachmittag spielt England gegen Israel.

21 Uhr, Sat.1

Weltjournal

Durch welches Land wird bald die längste Pipeline der Welt verlaufen? Uganda ist die richtige Antwort. Gegen das 1400 Kilometer lange Projekt gibt es laute Proteste, wie in der Reportage zu erfahren ist. Der Grund des Widerstands: Die Rohre verlaufen durch sensible Ökosysteme.

22.30 Uhr, ORF 2

Die Wagner-Gruppe

Die zweiteilige Doku zeigt auf spannende Weise, wie Jewgeni Prigoschin als Mastermind die Wagner-Gruppe mächtig werden ließ.

Arte-Mediathek