Tipps für das Patschenkino:

Vorhang auf für das TV-Sommerkino, mit dem die Sender auch in der traditionell quotenschwächeren Jahreszeit vor die Fernseher locken wollen. Überproportional oft vertreten ist Humorvolles: Am 7. August schicken ORF 1 und ARD das „Guglhupfgeschwader“ und damit den achten Teil der Eberhofer-Krimis ins Rennen. Fröhliches versprechen auch die ARD-Premieren „Es ist zu Deinem Besten“ (mit Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel) am 17. Juli sowie der Kammerspiel-Kinoerfolg „Das perfekte Geheimnis“ (10. Juli) mit Elyas M’Barek und Jessica Schwarz.

Auch internationalem Stoff liefert die ARD und zwar mit einem doppelten Mads Mikkelsen: Am 18. Juli im oscarprämierten „Der Rausch“ und am 25. Juli in der dänischen Komödie „Helden der Wahrscheinlichkeit“. Im ORF sind es nicht nur Filmhits wie „A Star is Born“ (29. Juli) mit Lady Gaga und Bradley Cooper oder die ORF-Premiere von „Ich war noch niemals in New York“ (26. August), die ins Auge fallen: Auch dass der ORF die im Kino grandios gefloppte Neuverfilmung von „Cats“ (19. August) erst um Mitternacht zeigt, fällt auf. Wichtiger als die großen Kinohits ist im Sommer-ORF aber ohnehin anderes: 500 Stunden Kulturberichterstattung warten, dazu das Sommerkabarett jeweils freitagabends. Dokus wie „Der Bauer und der Bobo“ (30. August) oder „Unter dem Tellerrand“ runden das Programm ab.

Das kommt auf den Streamingplattformen:

Vor fünf Jahren war das Original einer der großen Netflix-Hits, nun kommt mit „Bird Box Barcelona“ (14. Juli) ein Ableger: Gruselige Invasoren, deren Anblick das eigene Ende besiegeln. Ein Irrweg mit verbundenen Augen: Nur nicht hinschauen! Unter Mystery-Science-Fiction-Komödie läuft „They Cloned Tyrone“ (21. Juli, Netflix) mit Jamie Foxx und John Boyega. Dabei stolpert ein schräges Trio mitten in eine Regierungsverschwörung. In „Paradise“ (27. Juli, Netflix) überträgt eine Biotechnologiefirma Lebenszeit von einer Person auf eine andere und bringt gut Betuchten die Jugend zurück. Der Rest wird alt und arm. Iris Berben gibt die unheimliche Firmenchefin.

Die Action-Offensive von Netflix bringt nun auch eine Actionheldin hervor – und was für eine! Gal Gadot wird in „Heart of Stone“ (11. August, Netflix) zur Geheimagentin. Im Serienbereich kommt man wohl an „Große Erwartungen“ nicht vorbei (12. Juli, Disney+). Der Dickens-Klassiker rund um den Waisenjungen Pip (Fionn Whitehead) kann mit einem Superstar aufwarten: Olivia Colman schlüpft in die Rolle der exzentrischen Miss Havisham. Lange mussten Fans des ungleichen Dämon-Engelduos aus der Feder von Terry Pratchett und Neil Gaiman warten, am 28. Juli ist „Good Omens“ (Amazon Prime) zurück. Star-Wars-Fans sehnen den 23. August herbei: Mit der Mini-Serie „Star Wars: Ahsoka“ (Disney+) entführt uns in die Zeit der Klonkriege.