Home

Schauspielerin Franka Potente feierte in "Lola rennt" ihren internationalen Durchbruch, stand mit Hollywoodstars wie Matt Damon vor der Kamera, lebt in Los Angeles. "Home" ist ihr einfühlsam erzähltes, aber atmosphärisch dick aufgetragenes Regiedebüt. Darin kehrt der Mörder Marvin nach 17 Jahren in Haft in sein Kaff zurück und wird von allen abgewiesen – auch von seiner krebskranken Mutter (Kathy Bates). Ausgerechnet die Enkelin der Frau, die er einst ermordete, scheint ihm zu verzeihen.

20.15 Uhr, One

Poppitz

Dacapo für den Urlaubsalbtraum: Autoverkäufer Gerry Schartl (Roland Düringer) ist mit seiner Frau (Marie Bäumer) und der Tochter im All-inclusive-Horror gestrandet und fragt sich: Wer ist Poppitz? Will der Juniorchef ihn daheim loswerden? Austro-Hit von Harald Sicheritz.

20.15 Uhr, ORF 1

Ein Mädchen wird vermisst



Dritte TV-Ermittlungen von Heino Ferch als sturer Hund und wortkarger Kommissar Ingo Thiel: In der niederrheinischen Provinz verschwindet eine 14-Jährige nach dem Synchronschwimmtraining. Ein düsterer Fall, der auf einer wahren Begebenheit basiert.

20.15 Uhr, ZDF

Musik für Millionen

Falco, die Beach Boys, die Kelly Family, Wanda – sie alle traten beim Donauinselfest auf. Zum 40. Jubiläum blickt diese Doku zurück.

21.25 Uhr, ORF 2

Elfriede Jelinek – die Sprache von der Leine lassen

Claudia Müllers Doku über Elfriede Jelinek und ihre Sprachlandschaften wurde soeben beim Filmpreis geehrt. Eine ausführliche Kritik finden Sie hier.

