Herr Hafenecker, würde die FPÖ in einer Regierung die Haushaltsabgabe für den ORF wieder abschaffen?

Christian Hafenecker: Sicher. Aber wir würden das Pferd richtig aufzäumen und den öffentlich-rechtlichen Auftrag definieren. Dann müsste ein Prozess eingeleitet werden, der definiert, wie der ORF reformiert werden kann und was er kosten soll. Aktuell wird es umgekehrt gemacht: Das System wird prolongiert mit 700.000 zusätzlichen Zwangsgebührenzahlern. Man könnte den ORF auch in Konkurs gehen lassen. Oder, nachdem ich den öffentlich-rechtlichen Auftrag definiert habe, könnte ich diesen ausschreiben. Es steht nirgendwo in Stein gemeißelt, dass es der ORF machen muss. Es gibt viele Marktteilnehmer, die diesen Auftrag mit Sicherheit besser und vor allem effizienter und günstiger erfüllen können.

Man könnte den ORF in Konkurs gehen lassen?

Christian Hafenecker: Die Verantwortung muss die Bundesregierung übernehmen, wenn er in Konkurs geht. Die haben sehenden Auges verschlafen, dass es entweder eine Refinanzierung des ORF braucht, beziehungsweise Reformen und Einsparungsmaßnahmen. Für all diese Dinge wäre in erster Linie der Generaldirektor verantwortlich und im weitesten Sinne die Bundesregierung, die es unterlassen hat, bis jetzt, bis es fast nicht mehr geht, ein neues ORF-Gesetz aufzulegen. Woanders würde das Fahrlässige Krida heißen, was da gemacht wird.

Ist der ORF in der heutigen Form zu groß?

Christian Hafenecker: Auf jeden Fall.

Aktuell kommt er auf eine Milliarde Euro Umsatz. Was wäre Ihrer Meinung nach die richtige Größe, 600 Millionen, 400 Millionen?

Christian Hafenecker: Ich würde mich nicht auf Zahlen festlegen. Noch einmal: Zuerst muss man definieren, was muss er können.



Gibt es etwas, das Ihnen am ORF gefällt?

Christian Hafenecker: Die einzige Rechtfertigung, die es aktuell für den ORF gibt: Der öffentlich-rechtliche Status des ORF ist zumindest ein Garant dafür, dass man nicht von privatwirtschaftlichen deutschen Medienkonzernen übernommen wird. Auch die Landesstudios haben da eine gewisse Rechtfertigung, weil sie regionale Informationen liefern. Jedoch nicht in dieser Dimension. Und auch dem Sport kann ich beim ORF etwas abgewinnen. Gerade ORF Sport+ ist wichtig, um Randsportarten und Behindertensport breitenwirksamer zu machen.



Machen wir es konkret. Wie könnte ein ORF strukturell künftig aussehen?

Christian Hafenecker: Zuerst braucht es einen Kassasturz. Aber den gibt es nicht. Wir wissen, es gibt Pensionsrücklagen im großen Stil, Abfertigungs- und Urlaubsrücklagen. Es liegen weit über 400 Millionen Euro auf dem Küniglberg, und dann gibt es noch eine schwarze Kassa mit 100 Millionen. Das heißt: Eine halbe Milliarde Euro liegt irgendwo auf dem Küniglberg herum, und keiner weiß, was man damit tut. Das Transparenzdefizit ist ein grundsätzliches Problem des ORF. Dann kommen die Fragen: Wie schaut es mit den Werbeeinnahmen aus, was kosten diverse Lizenzen? Kann ich ORF 1 nicht zusperren, weil ein Sender, der nur amerikanische Sitcoms aus den 90ern perpetuiert, den muss ich mir nicht leisten. FM 4 als ein Sender für Berufsjugendliche muss ich mir in dem Ausmaß auch nicht leisten. Und auch teure und personell aufgeblasene Landesstudios sind für die knappe Gesamtsendezeit nicht nötig. Also, es gäbe schon einige Bereiche.





Wie sieht die freiheitliche Position zum Verbleib der ORF-Bundesländerstudios aus?

Christian Hafenecker: Wir sehen die Causa generell größer. Wie es jedenfalls nicht weitergehen kann, ist, dass Landesdirektoren auf „Good Will“ von Landeshauptleuten ernannt werden und etwas rauskommt wie in der Causa Ziegler. Generell muss die Politik definieren, was öffentlich-rechtlich können muss. Da gibt es aus meiner Sicht vier Kerngebiete: Politikberichterstattung, Bildungsberichterstattung, Sportberichterstattung, Kultur und Unterhaltung. Man muss den ORF neu planen, um ihn zu reformieren. Was man nun macht: Man schneidet da was weg und schüttet drüben wieder was rein. Jetzt, wo das Geld allmählich mit der GIS-Finanzierung ausgeht, hat man sich eben vom Verfassungsgerichtshof die Haushaltsabgabe bestellt.



Der ORF konnte sich die VfGH-Entscheidung wünschen?

Christian Hafenecker: Da stehe ich dazu: Der betroffene Betrieb wendet sich mit dem ureigensten Interesse an den Verfassungsgerichtshof, lässt daneben über die eigenen Medien verlauten, es werde jetzt knapp mit dem Geld, und man müsse den Betrieb bald einstellen. Dadurch erzeugt man einen Medienspin für sich selbst. Und dann entscheidet der Verfassungsgerichtshof, ohne eine andere Möglichkeit zu überprüfen: Nein, es müssen jetzt alle bezahlen.

Wobei der Verfassungsgerichtshof doch gar nicht festgelegt hat, wie die Streaminglücke zu schließen sei. Die aktuelle Regierung hätte durchaus eine Budgetfinanzierung einführen dürfen. Es ist nicht festgelegt worden, aber es ist ja ein Faktum, dass es ein geringerer Betrag gewesen wäre, und ganz offensichtlich gibt es einen Reformunwillen, deswegen hat man nur den anderen Teil des Urteils gelesen.

Was hätten die nie umgesetzten Pläne der früheren ÖVP-FPÖ-Regierung für die Größe des ORF bedeutet?

Christian Hafenecker: Wir hatten damals keine konkreten Überlegungen, wie groß der ORF bleiben soll. Wir haben aber darüber nachgedacht, ob man Randgruppen-Produkte wie FM4 braucht, und ob die Landesstudios in dieser Aufgeblasenheit weiter existieren müssen. Eines war klar: Mit der Umstellung einer GIS- auf eine Budgetfinanzierung, wie das damals geplant war, hätten natürlich Einsparungsmaßnahmen einhergehen müssen.

Laut einer aktuellen Studie ist die FPÖ in der ZIB 2 abgeschlagen unterrepräsentiert. Armin Wolf argumentierte, das sei auf von der FPÖ abgewiesenen Einladungen zurückzuführen, die FPÖ dementiert. Wer hat nun recht?

Christian Hafenecker: Der Herr Wolf zimmert sich seine Argumentation immer zurecht. Er hat in dem Zusammenhang auch mich erwähnt. Und ich kann Ihnen genau sagen, wann ich eingeladen wurde: Das war der 11. Mai. Wenn Herr Wolf sagt, ich hätte abgelehnt, hat er recht. Was er nicht sagt: Das war der Geburtstag meines Sohnes. Das hatte ich der ZIB 2 auch gesagt. Wenn der Herr Wolf Polemik machen möchte, dann soll er zumindest so fair sein, auch das dazuzuschreiben. Ich glaube, einem Familienvater kann man es durchaus nachsehen, wenn er am Geburtstag seines Sohnes lieber bei der Familie als beim Herrn Wolf im Studio ist. Außerdem sprach Herr Wolf von zwei Einladungen. Angerufen wurde ich aber nur einmal.

Wenn man einen Schritt zurückgeht und sieht, dass die FPÖ seltener den Interviewgast stellt als andere Parteien: Ist es vielleicht so, dass die FPÖ in der ZIB 2 nichts zu gewinnen hat?

Christian Hafenecker: Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Es wird ja nicht darüber berichtet, wie viele SPÖler abgesagt haben. Diese Anfragen sind zudem oft sehr kurzfristig und als Politiker hat man viele Termine oder Veranstaltungen. Es gäbe auch genügend O-Töne und Pressekonferenzen der FPÖ, die laufend veröffentlicht werden, oftmals aber gerade in der ZiB2 keinen Eingang finden. Mir selbst braucht man das niemand vorzuwerfen, dass ich eine Scheu hätte, zur ZIB 2 zu gehen. Ich bin niemand, der zu feig ist irgendwo hinzugehen oder zu glauben, dass dort nichts zu gewinnen sei. Denken Sie an die Zeit der Ibiza-Affäre. Das waren Termine, die man sich gerne erspart hätte. Ich bin trotzdem hingegangen.

Letztes Thema: Würde es die „Wiener Zeitung“ als Printmedium mit der FPÖ weiterhin geben?

Christian Hafenecker: Ja, die hätten wir nicht angegriffen. Der FPÖ wird nachgesagt, dass wir feindlich gegenüber Medienvielfalt wären. Da möchte ich nur eines sagen: Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, hätte die FPÖ auch nur hin gegriffen auf die „Wiener Zeitung“. Da hätten wir wieder die Lichtermeere und die Begräbnisfeiern für die Meinungs- und Pressefreiheit gehabt. Es ist eine Schande, dass man die älteste Tageszeitung der Welt vom Markt wegradiert und gleichzeitig zu einer ÖVP-Presseakademie macht.