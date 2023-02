1.) Russlands Kriege

Es geht doch nichts über eine Blockveranstaltung in Sachen Geschichte: Russland und sein ewiges Bestreben in Richtung Großmacht. In drei Teilen zeichnet der Programmschwerpunkt die Kriege der Herrschenden nach. Von Zar Peter über Katharina die Große über Stalin und Gorbatschow bis hin zu Putin, der seit vielen Jahren danach trachtet, Russlands neuerlich zur Supermacht zu machen. Der Überfall auf die Ukraine ist für ihn nur ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zum Ziel.

ab 20.15 Uhr, ORF III

2.) Stadtratten – Unbekannte Parallelwelt.

Im Labor leisten Ratten wertvolle Arbeit für die Wissenschaft, aber als Mitbewohner in der Stadt? Lieber nicht. Nur wenige Tiere haben so ein schlechtes Image wie die Ratte. Dabei braucht es gerade in der Stadt ein Rattenmanagement auf der Höhe der Zeit.

21.45 Uhr, Arte



3.) Der Himmel über Berlin

Von den Sorgen und Nöten zweier Engel, die in Berlin lustwandeln: Vor allem Damiel (Bruno Ganz) hadert zunehmend mit seinem Engeldasein und tendiert in Richtung Menschwerdung. Ein lebensphilosophischer Parforceritt von Regisseur Wim Wenders.

20.15 Uhr, 3Sat

4.) Enkel für Anfänger

Launige Komödie über eine Seniorenclique, die aus Langeweile zu Leih-Großeltern mutieren. Und vorbei ist es, mit der Langeweile.

20.15 Uhr, BR

5.) Urlaub wider Willen

Wird ein Urlaubshasser nach Lappland geschickt... Das ist kein Witz, sondern die Idee hinter dieser Dokuserie. Schauspieler Eugene Levy („Shitt's Creek“) wird an die unmöglichsten Orte geschickt. Dort darf man ihm beim Grantln auf hohem Niveau zuschauen.

Apple TV+

Le week-end: Odysseus üben. Ö1, 13 bis 14 Uhr

Abschalten und einschalten, hier gibt es die besten Ratschläge für gelungenes Reisen.

Mit dabei: Brian Ferry, Randy Newman und das eine oder andere Seeungeheuer.



Soll man in den Krieg ziehen? Podcast.

Der in Kiew lebende Historiker Kyrylo Tkachenko stellt sich und den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht nur die Frage, sondern erörtert sie aus seiner ganz persönlichen Sicht.



Augen zu. Kunstpodcast. Giovanni di Lorenzo und Florian Illies erörtern Leben und Werk von Ernst Ludwig Kirchner, einem der Mitbegründer der deutschen Künstlergruppe „Die Brücke“.