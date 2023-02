Nacht Über Berlin

Regisseur Friedemann Fromm („Weissensee“) hat ein besonderes Gespür dafür, historische Stoffe packend aufzuarbeiten. Für „Nacht über Berlin“ stand ihm mit Jan Josef Liefers oder Anna Loos ein spannendes Ensemble zur Verfügung. Das Drama spielt in Berlin 1933: Die Sängerin Henny Dallgow verliebt sich in den jüdischen Arzt Albert Goldmann, der im Visier der erstarkenden Nationalsozialisten steht. Da erfährt der Arzt, dass einer seiner Patienten den Reichstag anzünden will . . . Packend!

20.15 Uhr, 3sat

Tycoons: Die Macht der Milliardäre

Im aktuellen der Reihe über die reichsten Menschen der Welt, wird der Blick in den Fernen Osten. Im Fokus steht Chinas Geld-Elite, die vom Aufstieg des Landes aus den ärmlichen Verhältnissen zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt am meisten profitieren konnten.

20.15 Uhr, ZDF Info

Fußball: 2. Bundesliga

Der Spartensender ORF Sport+ droht dem Sparstift zum Opfer zu fallen. Noch ist aber nicht aller Tage Abend: Heute beginnt die Frühjahrssaison für die zweite Liga. In der Konferenzschaltung ist unter anderem die Begegnung SV Horn gegen den GAK zu verfolgen.

17.55 Uhr, ORF Sport+

Ein Leben als Hebamme

Das Porträt eines Berufs im 17. Jahrhundert: Gelingt eine Geburt, ist die Hebamme angesehen. Geht ewas schief, droht ihr hingegen die Ächtung. Die Doku zeichnet ihren Arbeitsalltag nach und zeigt die massiven medizinischen und moralischen Herausforderungen.

23.20 Uhr, ORF 2