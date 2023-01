Wie ein einfacher Plan zu Mord, Lüge und Gewalt führt

Harald Krassnitzer in dem hoch spannenden Thriller "Taktik", Billy Bob Thornton in dem großartigen Thriller "Ein Einfacher Plan" oder doch lieber etwas für die Seele? "Der Teufel trägt Prada", was sonst. Und in Grönland lebt ein Hai in Zeitlupe.