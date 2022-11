Es ist wie das Ritual der Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und -nehmern: Die einen fordern viel mehr, als sie wirklich wollen, die anderen bieten deutlich weniger, als sie eigentlich können. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Also sagt Generaldirektor Roland Weißmann, der ORF könne ohne baldige Geldspritze nicht mehr garantieren, seinen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Seine Gegenüber in der Medienpolitik sagen aber noch nichts.

Unterdessen pendeln die intensiven Versuche zur Rettung der „Wiener Zeitung“ zwischen Entlassung auf den freien Markt und Stärkung im öffentlich-rechtlichen Sinn. Sie unterscheiden sich durchwegs enorm vom Gesetzesentwurf für dieses Blatt der Republik. Er bedeutet das Ende einer tagesaktuellen Papierausgabe. Nur digital aber sei die „Wiener Zeitung“ nicht marktfähig, sagt Medienwissenschaftler Josef Trappel. Insbesondere den Wettbewerb mit ORF.at könne sie nicht gewinnen.

Genau diese „blaue Seite“ steht aber ohnehin im Visier der Mitbewerber ohne Rundfunkgebühr. Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter forderte sogar die Abschaffung des Online-Angebots. ORF-General Roland Weißmann will dort zumindest die Zahl der Texteinheiten halbieren. Brandstötter aber legt noch nach und stellt nun auch die Zahl der Fernsehsender (4) und die Art der Radioprogramme (Ö3) infrage. Sie will erst eine Diskussion über die Aufgaben des ORF, bevor seine Finanzierung diskutiert wird. Diese tabulose grundsätzliche Fragestellung ist notwendig, gilt aber geradezu als Majestätsbeleidigung. Im Selbstverständnis des ORF weiß er am besten, was für ihn gut ist – und setzt das durchaus anmaßend manchmal sogar gleich mit dem, was für uns gut ist.

Die zeitgemäße Definition von öffentlich-rechtlichem Rundfunk (das Wort zeigt den Reformbedarf) ist überfällig und kann nicht ihm selbst überlassen bleiben, weil er Gemeingut ist. Die Neuerfindung darf aber auch kein bloßer Parteienstreit bleiben. Dass Neos vorpreschen, liegt am System. Noch hat jede Partei, die an ORF-Schalthebel kam, ihre zuvor hehre Medienpolitik der puren Machtausübung geopfert. Die Grünen sind das aktuelle Beispiel. Es braucht massive zivilgesellschaftliche Einmischung, deren Druck bis zur Volksabstimmung führen könnte – wie sie in der Schweiz die SRG überraschend gut gemeistert hat. Allein die Vorbereitung darauf wäre der beste Selbstreformschub für den ORF.

Doch solche Gedankenspiele bleiben seit Jahrzehnten eine Illusion. Die jeweilige Parteienmehrheit wird den ORF so lange als ihre Medienbastion betrachten, bis er eine solche Stärke – trotz respektabler journalistischer Widerständigkeit – aufgrund überholter Rahmenbedingungen nicht mehr hat. Dabei geht es nicht um Ausweitung sondern Schärfung des öffentlichen Auftrags – und allenfalls auch um Verschlankung und Synergien: Wenn die „Wiener Zeitung“ nur digital vor allem wegen ORF.at nicht wettbewerbsfähig ist: Warum übernimmt dann nicht sie die „blaue Seite“? Doch solche Ideen gelten bei den öffentlichen Hütern von Rundfunk und Papier geradezu als Blasphemie.