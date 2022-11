Von diesen Quoten waren im Vorjahr selbst die größten "Wetten, dass..?"-Fans verblüfft: Nach zehnjähriger Abstinenz fuhr der Entertainer im ORF mit rund 897.000 Seher in der Messehalle in Nürnberg einen Marktanteil von 42 Prozent ein. Auch beim ZDF durfte man damals über 13,8 Millionen Zuschauer jubeln. Diese Quotenerfolge waren auch der Grund, warum es den Zuschlag für zwei zweitere Shows der einstigen legendären Hauptabendshow mit Thomas Gottschalk gab.

Am Samstag folgte nun die erste der beiden geplanten Shows und die Quoten lagen angesichts der Steilvorlage wohl hinter den Erwartungen: Im ORF kam man dieses Mal auf rund 652.000 Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 27 Prozent. Beim ZDF schalteten 10,09 Millionen Zuschauer ein, immerhin ein passabler Marktanteil von 39,5 Prozent. Hinzu kommt, dass man im Vergleich mit anderen Sendern keine wirkliche Konkurrenz ausmachen konnte. Von "Harry Potter und der Stein der Weisen" (Sat. 1), "Kingsman: The Golden Circle" (Pro 7) bis hin zu einer Folge "Donna Leon" aus dem Jahr 2013 in ORF 2 (460.000 Zuschauer, Marktanteil 17 Prozent) – alles Wiederholungen, die bereits vielfach gezeigt wurden. Ob es nach der nächsten Ausgabe 2023 noch eine Verlängerung geben wird?