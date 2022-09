Österreich ist ein winziges Land. Dafür existieren viele Nationaltrainer, Bundeskanzler, SPÖ-Vorsitzende, Ski-Trainer und „Tatort“-Autorinnen. Besserwissen ist zur Profession geworden im Zeitalter der Empörung. Erst recht, was die Berichterstattung in Medien betrifft. Egal, ob Fernsehsender, Zeitungen, Magazine, Web – die Journalisten versagen. In der Regel dann, wenn ihre Recherchen, Analysen, Interviewfragen nicht zur eigenen Weltanschauung passen.